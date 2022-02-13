قدمت عضوالمجلس البلدي م. مها البغلي اقتراحا بإطلاق اسم المرحوم صالح العجيري، على أحد الشوارع، وقالت في اقتراحها:

فقدت الكويت العالم الفلكي د. صالح العجيري أحد أبرز وأبرع علماء الفلك والرياضيات في الكويت والمنطقة عن عمر ناهز ال 101 عام .

وولد الدكتور صالح العجيري في مدينة الكويت الحي القبلي عام 1920م وهو صاحب ( تقويم العجيري الشهير ) الذي يتميز بدقة حساباته وقد اعتمدت دولة الكويت هذا التقويم رسميا في جميع معاملاتها الرسمية .

وبوفاة المغفور له بإذن الله العم صالح العجيري فقد خسرت الكويت قامة علمية شامخة و أحد رجالات الوطن الأوفياء وستظل إنجازاته راسخه في وجداننا وستبقيه نموذجا يحتذى به في العلم والعطاء .

وتقديرا لما بذله من عطاء وتخليدا لذكراه لذا اقترح : تسمية شارع بإسم المغفور له بإذن الله العالم الفلكي الجليل المرحوم العم / صالح محمد العجيري.