أعلنت وزارة الثقافة والشباب بالإمارات رفع الطاقة الاستيعابية المسموح بها في صالات السينما إلى الحد الأقصى، اعتباراً بعد غد الثلاثاء، تماشياً مع قرار الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بإلغاء القيود على الطاقة الاستيعابية وبتدرج على كافة الأنشطة والفعاليات في الدولة.

وقال الدكتور راشد النعيمي المدير التنفيذي لمكتب تنظيم الإعلام بالوزارة ، إن هذا القرار يأتي كدليل على نجاح جهود الجهات المعنية في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف النعيمي ، في بيان اليوم الاحد ، إنه مع رفع الطاقة الاستيعابية تم التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية الموصى بها من أجل ضمان أعلى مستويات الحماية في مواجهة كوفيد.19.

وأكد النعيمي أن مكتب تنظيم الإعلام، سيكثّف جهوده للتحقق من التقيد الكامل بالإجراءات الاحترازية المطبقة، حفاظاً على الصحة العامة، إلى جانب الالتزام بتطبيق التصنيف العمري المعتمد على رواد الصالات السينمائية.