ألمح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى احتمالية خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، فيما تعتبر المرة الأولى التى يطرح فيها مثل هذا الاحتمال.

وقال السياسي اليميني القومي في خطاب لمؤيديه في بودابست إن الاتحاد الأوروبي يشن "حربا مقدسة، جهادا" تحت شعار حكم القانون.

وطالب في ذات الوقت بـ "تساهل" الاتحاد الأوروبي تجاه المجر، وإلا لن يتسنى الاستمرار في مسار مشترك.

وجاءت تصريحات أوربان قبل أيام قلائل من إصدار محكمة العدل الأوروبية حكما بشأن آلية التكتل لحكم القانون في لوكسمبورج.

وبموجب هذا المخطط، يمكن أن يتم خفض تمويل الدول التي تنتهك مبادئ حكم القانون من الميزانية العامة للاتحاد الأوروبي. وقدمت المجر وبولندا شكاوى ضد هذه الآلية التي تم تبنيها في كانون الثاني/ ديسمبر .2020 ومن المقرر أن تعلن محكمة العدل الأوروبية حكمها يوم الأربعاء المقبل.

يشار إلى أن نحو 80 % من الشعب المجري يرحبون بوجودهم ضمن الاتحاد الأوروبي.