افتتح أسبوع الموضة في نيويورك لخريف عام 2022 وشتائه بموديلات مفعمة بالحيوية لماركة بروينزا سكولر في صالة عرض للفن التشكيلي، وبعرض للمصمم كريستيان كوان في الجزء العلوي من مركز التجارة العالمي الواحد، فيما لا يزال البرنامج متأثراُ باستمرار غياب بعض اشهر المصممين وبجائحة كوفيد-19.

وكانت إشارة انطلاق الأسبوع مع عرض في صالة The Brant Foundation للفن التشكيلي في "ايست فيلادج" بمانهاتن لماركة بروينزا سكولر التي أصبحت بعد سنوات عدة من الكلاسيكيات في نيويورك.

وعلى وقع عزف خماسي على الكمان، لعب المصممان جاك ماكولو ولازارو هيرنانديز على وتر الأشكال، مقدمين موديلات ضيقة من فوق او حتى مضغوطة، على تنانير واسعة او تعطي انطباعاُ بانها منفوخة بطريقة مبالغ فيها احياناً، في محاولة للرد بحسب لازارو هيرنانديز "على الهوس بالجسم السائد هذه الأيام، اذ يريد الجميع إظهار أجسامهم مع انتشار شبكات التواصل الاجتماعي".

وارتدت العارضة المعروفة بيلا حديد قميصاً من مخمل اسود بقبعة، تزين اكمامه ازرار، وأكتافه مرسومة، وذكرت طلتها بـ "المرأة القطة". وتعتبر ماركة بروينزا ان مفتاح هذه المجموعة "اللعب والتجريب، ربما اليوم أكثر من أي وقت مضى".

-في الاعالي-واقيم في اليوم الأول أيضاً عرض في الطبقة العليا لمركز التجارة العالمي الواحد لتشكيلة كريستيان كوان الذي سبق لعدد من النجمات كليدي غاغا وكاردي بي وليل ناس اكس، أن ارتدين من تصاميمه.

من الطبقة 102 من ناطحة السحاب التي طليت باللون الزهري كما بدا على حسابات الماركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اثبت العرض الذي خيمت عليه اجواء المَراقص ميل المصمم البريطاني للاقمشة اللماعة والترتر.

وعلى الرغم من القيود الهادفة إلى الوقاية من جائحة كوفيد- 19 ومتحورة اوميكرون التي اثرت سلباً في التحضير للحدث، قررت مجموعة كبيرة من الماركات العالمية ومصمميها الإبقاء على العروض الحضورية اسوة بمايكل كورس والتوزارا وتوري بورتش وبراندون ماكسويل وتلفار، وفقًا للبرنامج الرسمي.

لكن المصمم توم فورد الذي يرأس اتحاد الموضة الأميركي وكان من المقرر أن يختتم هذه النسخة الأربعاء المقبل، اضطر في نهاية كانون الثاني/يناير إلى صرف النظر عن إقامة عرض حضوري، بسبب وجود عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا ضمن فريق عمله.

وقال في هذا الصدد "لقد فعلنا كل ما في وسعنا لتجنب إلغاء عرضنا في نيويورك، ولكن يا للأسف نحن نواجه حقيقة أننا ببساطة لن نتمكن من عرض تشكيلة كاملة في الوقت المناسب".