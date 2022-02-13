نشرت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية تقريرا عن أكثر الوظائف التي يتم البحث عنها على محرك البحث جوجل في الولايات المتحدة خلال العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن وظيفة الوسيط العقاري تصدرت قائمة الوظائف التي تم البحث عنها باستخدام عبارة "كيف تصبح...؟" خلال العام الماضي، وفي المركز الثاني جاءت وظيفة المضيف الجوي ثم وظيفة كاتب العدل والمعالج والطيار ورجل الإطفاء والمدرب الشخصي والطبيب النفسي وإخصائي علاج طبيعي وأخيرا الكهربائي.

وعن الدول التي جاءت في المقدمة في البحث عن "كيف تترك وظيفتك" جاءت الفلبين في المركز الأول ثم جنوب أفريقيا والولايات المتحدة وبريطانيا.

كما شهد العام الماضي زيادة في البحث عن الدورات التدريبية والحصول على شهادات مختلفة. وقالت شركة جوجل إن الحصول على شهادة محلل بيانات جوجل جاءت في مقدمة الشهادات التي يتم البحث عنها تلتها شهادة الجمعية الطبية الوطنية وشهادة تنمية الأطفال وبرنامج التدريب على وظيفة فني رموش العين وبرنامج التدريب على وظيفة الكهربائي وبرنامج التدريب على وظيفة الوسيط العقاري.