طورت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية جوجل تطبيق المحادثة "جوجل ماسيدجس" على نظام التشغيل أندرويد لكي يتيح للمستخدمين تشغيل ملفات الفيديو التي يتم إرسالها إليهم في رسائل نصية داخل نافذة التطبيق.

وأعلنت يوتيوب أنه سيكون في مقدور المستخدمين تشغيل روابط فيديوهات يوتيوب التي تصلهم بسرعة وأثناء المحادثة. كما يمكن للمستخدم تشغيل الفيديو على كامل الشاشة من خلال زر إضافي.

يذكر أن هذه الخاصية متاحة بالفعل مع إصدار ماسيدجس المخصص لنظام التشغيل آي.أو.إس لأجهزة آبل. وسيتيح التحديث الأخير للتطبيق توفير الخاصية للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.

كما تعمل شركة جوجل على توفير خدمة "ماسيدجس ري أكشنز" التي ستحل محل الرسائل النصية المنفصلة التي يتم إرسالها عندما يحتاج مستخدم لأجهزة آيفون إلى التعبير عن رد فعله على الرموز التعبيرية مثل "أعجبني" أو "أحب"" أو "أؤكد".

كما أعلنت جوجل عن توفير خدمة مشاهدة "جروب يوتيوب" في تطبيق ماسيدجس للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد والتي تتيح للمستخدمين الاشتراك في تشغيل أو وقف تشغيل فيديوهات يوتيوب أثناء المحادثة.