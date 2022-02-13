يدلي السويسريون بأصواتهم في استفتاء على حظر إعلانات التبغ وكذلك حظر إجراء التجارب على الحيوانات والبشر.

وصوتت الأكثرية الساحقة من السكان عبر الإنترنت. وأغلقت صناديق الاقتراع أبوابها ظهرا (10,00 ت غ)، على أن تبدأ النتائج النهائية بالصدور خلال المساء.

وبحسب استطلاعات الرأي، وحدها المبادرة المتعلقة بالتبغ قد تحصد أكثرية الأصوات (63 %)، رغم تصاعد نفوذ معسكر رافضي الحظر المقترح خلال الحملة، وفق مسح أجراه معهد gfs.bern.

ويتطلب إقرار الحظر الحصول على تأييد الناخبين في أكثرية الكانتونات السويسرية.

وتضم سويسرا حيث ربع السكان من المدخنين، تشريعات متساهلة للغاية في هذا المجال، لا سيما بسبب الضغط القوي من جانب أكبر شركات التبغ في العالم التي تتخذ مقار لها في البلاد.

بالنسبة للمجلس الفدرالي (الحكومة) والبرلمان، هذه المبادرة "تذهب بعيداً وستشكل مساساً خطيراً بحرية التجارة".

في سويسرا، يُحظر الإعلان عن التبغ عندما يكون موجها بشكل خاص للقصّر، وكذلك على الراديو والتلفزيون.