وقع نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي، أمبرواز فايول، وجوليان كارمونا، رئيس مجلس إدارة كريدي موتويل أركيا Crédit Mutuel Arkéa، على عقد شراكة بقيمة 400 مليون يورو لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في فرنسا والدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي.

وأشار بنك الاستثمار الأوروبي - في بيان له - إلى أن التوقيع على الاتفاقية جاء على هامش فعاليات قمة "محيط واحد" التي عقدت في مدينة بريست الفرنسية، وشارك فيها بنك الاستثمار الأوروبي باعتباره بنك المناخ في الاتحاد الأوروبي.وقال فايول: "إن بنك الاستثمار الأوروبي، بصفته بنك المناخ في الاتحاد الأوروبي، وكريدي موتويل أركيا؛ يواصلان توسيع عملياتهما المشتركة لتلبية الاحتياجات التمويلية لمشاريع الطاقة المتجددة وتسهيل تمويل المشاريع الاستثمارية الهادفة إلى مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال العمل المشترك مع الشركاء المصرفيين"

.وأضاف أن البنك يوفر تمويلا منخفض التكلفة مع شروط سداد مرنة لتمويل الاستثمارات التي تساهم في التنمية الاقتصادية والمستدامة للمنطقة خاصة في مجال تطوير وبناء وتشغيل منشآت الطاقة الشمسية الكهروضوئية ومزارع الرياح البرية وتقنيات الطاقة المتجددة الأخرى (الطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية والحيوية)