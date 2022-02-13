أعلن سلاح الجو الياباني الأحد أنه عثر على جثة أحد الطيارَين اللذين فقدا قبل أسبوعين بعد اختفاء طائرتهما الحربية عن أجهزة الرادار.

وكانت المقاتلة من طراز "إف-15" في مهمة تدريبية في 31 كانون الثاني/يناير عندما اختفت عن الرادارات بعد وقت قصير من إقلاعها من قاعدة كوماتسو الجوية في منطقة إشيكاوا (وسط)، لتنطلق عملية للبحث عن طاقمها.

وأفاد سلاح الجو أن البحرية اليابانية عثرت على الجثة خلال عمليات بحث في بحر اليابان.

وأوضح الجيش بأنه تحقق من هوية الجثة لكنه لم يكشف عن اسم الطيار فيما البحث ما زال متواصلا عن مساعده.

ولم تتضح ظروف وأسباب تحطم الطائرة لكن وزارة الدفاع واصلت تشغيل مقاتلات "إف-15" غداة الحادثة.

وشهدت اليابان في الماضي حوادث مرتبطة بسلاح الجو. وفي عام 2019، تحطّمت مقاتلة شبح من طراز "إف-35 أيه" في البحر بعدما فقد الطيار قدرته على إدراك المكان، لتسارع السلطات للعثور على الجثة والمعدات العسكرية الحساسة التي كانت على متن الطائرة.