أعربت الفنانة المصرية الشابة ندى موسى عن سعادتها بتفاعل الجمهور مع مسلسل (البحث عن علا)، مشيرة إلى أنها مبسوطة بمشاركتها في عمل هادف وحقيقي ولذيذ وقريب من القلب .

وقالت ندى موسى - في منشور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (انستجرام) إنها ممتنة لكل المشاعر والآراء التي وصلتها سواء بشكل شخصي أو من خلال السوشيال ميديا على شخصية نسرين ( رضا) وسعيدة وفرحانة بتفاعل الجمهور مع المسلسل .

وعبرت عن شكرها لكل شخص اشتغل بحب وقلب واهتم بكل تفصيلة عشان النتيجة بهذا الشكل في النهاية ، معبرة عن سعادتها أن تكون مع نجوم تحبهم سواء أمام أو خلف الكاميرا .

وأضافت أنها تعلمت وتأكدت أن الذي يطلع من القلب بيوصل للناس ،مؤكدة أن حالة الحب الموجودة على الشاشة كانت نفسها خلف الكاميرا وفي الكواليس وساهمت بشكل كبير في نجاح العمل لأنه لم يكن هناك أي هدف غير تقديم عمل يسعد ويبسط الجمهور .

ووجهت شكرها للمخرج هادي الباجوري ولكل الممثلين وفريق العمل بالمسلسل على هذه التجربة الممتعة بكل تفاصيلها ، مؤكدة أنها فخورة بكونها جزء من مسلسل (البحث عن علا ).

ويعرض المسلسل - حاليا - على إحدى المنصات الإلكترونية ، وتعود فيه الفنانة هند صبري بعد غياب أكثر من 10 سنوات لأداء شخصية علا عبد الصبور والتى سبق أن قدمتها فى مسلسل "عايزة أتجوز"، ولكن بعد أن كبرت وأصبح عمرها ٤٠ عاما، ويعرض الإعلان صدمة علا بعد إخبار زوجها الذي يلعبه هاني عادل أنه يريد الطلاق.

ويناقش المسلسل المكوّن من 6 حلقات، في إطار درامي كوميدي مواضيع مهمة ومتنوعة؛ مثل علاقات الآباء والأبناء، والصداقات، والفرص الثانية ورحلة البحث عن الذات.