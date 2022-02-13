قُتل 86 شخصًا منذ مطلع العام في منطقة في شمال شرق كولومبيا متاخمة لفنزويلا أصبحت في الأسابيع الأخيرة إحدى بؤر العنف والمواجهات في البلاد، حسبما قال مصدر رسمي

وعقد وزير الدفاع الكولومبي دييغو مولانو ووزير الداخلية دانيال بالاثيوس مجلسًا أمنيًا السبت في منطقة تامي وهي إحدى المناطق الأكثر توترًا في إقليم أراوكا على بعد نحو 400 كيلومتر من شمال شرق العاصمة الكولومبية بوغوتا، بحسب فريق لوكالة فرانس برس متواجد في المكان.

ويشهد إقليم أراوكا الكثير من عمليات الاتجار والتهريب ويتضمن طريقًا مهمًا لتصدير المخدرات المصنّعة في كولومبيا.

وأصبح الإقليم، منذ مطلع كانون الثاني/يناير، مسرحًا لاشتباكات بين مسلحين من جيش التحرير الوطني، آخر مجموعة مسلّحة لا تزال ناشطة في كولومبيا، ومنشقّين عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) رفضوا اتفاق السلام الذي أبرمته الحركة مع بوغوتا في 2016.

وقُتل ما مجموعه 86 شخصًا في الإقليم منذ مطلع العام، حسبما أعلن بالاثيوس في مؤتمر صحافي.