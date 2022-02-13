كشفت صحيفة آس الأسبانية أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو قد يرحل عن ناديه الإنجليزي " مانشستر يونايتد" خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة إن رونالدو يدرس إمكانية الرحيل عن مانشستر يونايتد في نهاية الموسم، في حالة عدم الحصول على ألقاب رغم عقده مع النادي الإنجليزي مستمر حتى 2023.

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو شعر بالصدمة في مانشستر يونايتد، ولم يكن يتوقع أن غرفة ملابس الفريق ستكون بهذه العشوائية، بجانب التخبط الذي يعيشه الفريق والنتائج الأخيرة والتي تبعد الشياطين الحمر عن الصعود لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتابعت أن الوجهة التالية قد تكون باريس سان جيرمان، والذي يريد الجمع بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، خاصة في إمكانية التعاقد مع زين الدين زيدان ليكون مدرب الفريق، والذي تجمعه علاقة قوية مع البرتغالي، وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي ولديه عقد حتى 2023، بعدما ابتعد عن الفريق منذ 2009 وحتى الآن.