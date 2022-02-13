ذكرت صحيفة (ذا صن) البريطانية ، أن نادي مانشستر يونايتد قرر الانسحاب من سباق ضم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي بوروسيا دورتموند، إيرلينج هالاند.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الإنجليزي لن يدخل في صراع الأندية المتنافسة على ضم اللاعب النرويجي، وأنه يفكر في التعاقد مع مهاجم ريال سوسيداد، ألكسندر إيزاك، الذي يتألق منذ سنوات في الدوري الإسباني.

ويبحث مانشستر يونايتد عن التعاقد مع مهاجم جديد في نهاية الموسم، خاصة مع وجود تقارير عن اقتراب إدينسون كافاني من الرحيل مجانًا بعد انتهاء عقده في 30 يونيو المقبل.