ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن نادي ريـال مدريد يدرس التعاقد مع الدولي الأسكتلندي "كيران تيرني" لاعب الفريق الأول لكرة القد في نادي آرسنال، لخلافة قائده البرازيلي مارسيلو في مركز الظهير الأيسر.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريـال مدريد أبدى إعجابه باللاعب وسيراقبه عن كثب خلال الفترة المقبلة، بهدف الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية، مضيفة أن صاحب الـ24 عامًا قد يكلف خزائن ريـال مدريد ما يقرب من 30 مليون يورو.

وانضم تيرني إلى آرسنال في صيف عام 2019 قادمًا من سيلتيك جلاسكو الأسكتلندي مقابل 27 مليو يورو، ومُنذ ذلك الحين أصبح أحد أهم اللاعبين في الخط الخلفي للجانرز وشارك في هذا الموسم مع آرسنال في 19 مباراة بمُختلف المسابقات، وسجل هدفا وحيدا وصنع ثلاثة أهداف.

وينتهي تعاقد الدولي الأسكتلندي في 30 يونيو 2022، مع ناديه الآرسنال.