أعلنت شركة" تى في أو" إرجاء موعد إطلاق المفاعل النووي الفنلندي الجديد إلى آذار/ مارس حيث تخضع آلية التحكم الآلي للوحدة لتعديلات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء

وذكرت الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني أن المفاعل "أولكيلوتو 3" الذي يعمل بقدرة 1600 ميجاوات من المتوقع أن يتم توصيله بشبكة الكهرباء في 11 آذار/ مارس، بدلا من شباط/ فبراير.

وأضافت الشركة: "هناك حاجة إلى إدخال تعديلات على وحدة آلية التحكم الآلي في المفاعل، بالإضافة إلى المزيد من الاختبارت المتعلقة بالتعديلات. وتستغرق التعديلات والاختبارت وقتا أطول مما تم تناقله من قبل".