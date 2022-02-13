قال مصدر إن رجال الجمارك في مطار الـ T4 ضبطوا صباح اليوم وافدا هنديا قدم من موطنه وبحوزته 23 كيلو من مخدر الماريغوانا.

وفي تفاصيل الضبطية، أن إحدى مفتشات مطار T4 اشتبهت بأحد الركاب القادمين، وعند عملية تفتيش الأمتعة تم ضبط 22 كيلو تقريبا من مادة الماريغوانا مخبأة بداخل طرد يحتوي على أمتعة شخصية.

من جانب آخر، شكر مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة سليمان عبدالعزيز الفهد منتسبي الجمارك ودعاهم إلى بذل المزيد من التفاني واليقظة للتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن وأمان البلاد.

وتحذر الإدارة العامة للجمارك كل من تسول له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكل أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.