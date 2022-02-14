تماشيا مع التوجه الحالي والتوصيات بالالتزام والتقيد بالاشتراطات الصحية لمواجهة الموجة الحالية من انتشار فيروس كورونا ومتحوراته في البلاد، أكد بنك الكويت الدولي (KIB) استمراره في اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية داخل الأفرع، وذلك لضمان صحة وسلامة كل من موظفيه وعملائه على حد سواء، وحماية كل منهم من خطر الإصابة أثناء العمل أو الزيارة قدر الإمكان، مشيرا إلى استمرار تقديم خدماته المصرفية الشاملة عبر الخدمة المصرفية KIB «أونلاين» وتطبيق KIB للهواتف الذكية، كذلك خدمة مركز الاتصال المتاحة على مدار الساعة.

ومن بين الاحترازات الوقائية التي قام KIB بتطبيقها مؤخرا: تعقيم كل أفرعه ومرافقه عدة مرات يوميا، مع تعيين طاقم إشرافي لقياس درجة حرارة الزوار والتأكد من وضعهم الكمامات، ذلك فضلا عن السماح فقط للموظفين ممن تلقوا اللقاحات بالعمل داخل الأفرع، إلى جانب تخفيض عدد الموظفين داخل الأفرع إلى الحد الأدنى الممكن، بما يضمن تسيير الأعمال بأعلى مستوى من الكفاءة المطلوبة في ظل الظروف الراهنة.



في هذا السياق، قال رئيس جودة الخدمة في KIB علي الموسى: تأتي سلامة موظفينا وعملائنا دائما في المقام الأول قبل كل شيء، وعليه، حرصنا كـ «بنك للحياة» من خلال تدابيرنا الوقائية، خصوصا مع التطورات الحالية للمنحنى الوبائي في ظل انتشار متحورات فيروس «كوفيد-19»، على أن نكون كيانا مساهما مع الدولة في تخفيف العبء عن الأجهزة والكوادر الطبية الوطنية، ورفع الحمل عنها من خلال تقليل عدد الإصابات المحتملة.