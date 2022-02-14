أعلنت منظمة التعاون الرقمي (DCO) عن انضمام بنك بوبيان بصفة عضو مراقب للمنظمة ليكتمل بذلك عدد الأعضاء المراقبين في المنظمة وهو ما سيسهم في تحقيق مهمة المنظمة التي تهدف إلى تيسير سبل التعاون العالمي في مجالات الإدماج الرقمي وتمكين الجميع من المشاركة في الاقتصاد الرقمي.



وقال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية في البنك عبدالله التويجري إن بنك بوبيان حريص على دعم كافة الجهود والتطورات التي تتعلق بالخدمات الرقمية ومن بينها الانضمام إلى المؤسسات والمنظمات ذات الصلة ومنها منظمة التعاون الرقمي التي تركز بشكل خاص على مبادرات الاقتصاد الرقمي التي تدعم الشباب ورياديي الأعمال.



وأضاف: نحن فخورون كوننا أول جهة كويتية تنضم إلى منظمة التعاون الرقمي باعتبارها المنظمة الدولية متعددة الأطراف التي تهدف إلى تعزيز الازدهار الرقمي بصفة عضو مراقب حيث تعمل المنظمة حاليا بوتيرة سريعة لتوسيع تعاونها مع القطاع الخاص العالمي، وتعزيز مهمتها المتمثلة في تمكين الازدهار الرقمي للجميع.



من جانبها، رحبت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى بانضمام بنك بوبيان، موضحة: رأيت بنفسي العمل الرائد الذي يقدمه بنك بوبيان في المجال المالي الرقمي، والتزامه الثابت بتمكين الإدماج المالي ضمن التحول الرقمي في الكويت، وأرحب ترحيبا حارا بانضمامه لمنظمة التعاون الرقمي.



وأضافت: ستستفيد الدول الأعضاء في منظمتنا من الخبرات التي يتمتع بها بنك بوبيان مع مضينا في تنفيذ مهمتنا العالمية المتمثلة في تمكين الازدهار الرقمي للجميع.



من ناحية أخرى، قال التويجري إن بوبيان على مدار السنوات الأخيرة تمكن من الاستحواذ على جائزة غلوبل فاينانس كأفضل بنك إسلامي في العالم في مجال الخدمات المصرفية الرقمية بسبب قوة الاستراتيجية التي وضعها لجذب وخدمة العملاء الراغبين في الحصول على خدمات مصرفية رقمية ونمو قاعدة العملاء الذين يستخدمون الخدمات المصرفية الرقمية بكافة قنواتها سواء عبر الإنترنت أو الهواتف الذكية.



وأضاف: رحلتنا مع الخدمات الرقمية تمثل حالة استثنائية تمكنا خلالها من التفوق والوصول إلى القمة على الرغم من المنافسة في سوق ينمو بقوة وبسرعة وهو سوق الخدمات المصرفية الرقمية.



وأوضح أن البنك خلال العام الماضي تحديدا كان له السبق في التفوق الرقمي من خلال التوسع في خدمات حساب برايم للشباب الذي أضحى بنكا داخل بنك باستقلاليته الكاملة عن بوبيان إلى جانب إطلاقنا لأول بنك رقمي إسلامي عالمي من لندن وهوNomo Bank الذي يعتبر نتاجا لاستثماراتنا في مجال الخدمات الرقمية.



كما وقع البنك اتفاقية مهمة في ذات الإطار مع DIFC Fin Tech Hive التابع لمركز دبي المالي العالمي لاطلاق برنامج (مسرعة بنك بوبيان) بهدف تسريع نمو وتوسع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بكافة أشكالها في إطار حرص البنك على دعم المشاريع الكويتية الناشئة ليكون بذلك بوبيان أول بنك يطلق مسرعة أعمال للشركات الناشئة في الكويت.



واستمر البنك في خطواته التوسعية الرقمية من خلال استحواذه على بنك لندن والشرق الأوسط والذي يمتلك فيه حاليا 71% من الأسهم، ثم جاء إعلان بنك بوبيان عن انطلاق أعمال علامته التجارية الجديدة Nomo Bank بالكامل في الكويت والمملكة المتحدة كأول بنك رقمي إسلامي عالمي من لندن لديه القدرة على تقديم خدماته للجميع سواء من عملاء بوبيان أو غيرهم.