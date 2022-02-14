بعد أيام من إعلان الفائز بـ 1.5 مليون دينار من حساب الدانة، توجت العميلة شهد طارق إبراهيم المراغي بالجائزة الكبرى لحساب الراتب 2021 من بنك الخليج، والتي تعادل 100 ضعف الراتب، لتنضم إلى قافلة المحظوظين من عملاء البنك في 2022.



وجريا على عادته في مكافأة عملائه وتحقيق أحلامهم، أجرى بنك الخليج السحب السنوي الكبير لحساب الراتب الخميس الماضي، الذي أذيع على الهواء مباشرة، عبر أثير إذاعة 360 إف إم، وذلك للإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى، والتي تعادل 100 ضعف الراتب، بحضور وإشراف ممثلي وزارة التجارة والصناعة وشركة إرنست أند يونغ.



وبهذه المناسبة، قال المدير العام للمجموعة المصرفية للأفراد محمد القطان نبارك للرابحة شهد المراغي الفوز بالجائزة السنوية لحساب الراتب من بنك الخليج، وهو الحساب الوحيد في الكويت الذي يقدم عروضا خاصة مصممة حسب حاجة العميل، وذلك في إطار حرصه على مكافأة عملائه وتحقيق أحلامهم، بجوائز سخية.



وعبر القطان عن تمنياته بحظ أوفر لباقي العملاء الذين لم يحالفهم الحظ في السحب الكبير للفوز بـ 100 ضعف الراتب، مشيرا إلى أن قطار الجوائز والسحوبات من بنك الخليج لا يتوقف وبإمكان المزيد من العمل نيل فرص أكثر للفوز.



وأشار إلى أن أول سحوبات عام 2022، ستجرى في 14 فبراير الجاري، بإجراء السحب الأول على جائزة 12 ضعف الراتب، على أن يعقبه 5 سحوبات طوال العام تحقق أمنيات وأحلام العملاء.



وأعلن القطان عن حزمة جديدة من العروض والمزايا التي يحصل عليها عملاء حساب الراتب، الذين يحولون راتبهم إلى بنك الخليج في 2022، وتشمل المشاركة في سحوبات على 3 سيارات مرسيدس G500 والفوز بجائزة 12 ضعف الراتب، فضلا عن الحصول على هدية نقدية لغاية 1000 دينار وبطاقة ائتمانية مجانية لمدة سنتين.



ويشارك تلقائيا جميع عملاء حساب الراتب ممن حولوا رواتبهم إلى بنك الخليج في عام 2020 و2021،2022، في السحوبات التي تجرى للفوز بجائزة 12 ضعف الراتب، وسيارات مرسيدس G500.



ويقدم بنك الخليج عروضا خاصة للكويتيين العاملين في القطاع الحكومي، اذ يحصل العاملون في الوزارات بالإضافة إلى الهدايا النقدية أو قرض بدون فوائد يصل إلى 25000 دينار كويتي، يحق لهم تمديد قرضهم بدون فوائد لمدة 6 أشهر (على أساس 40% من I/I لمدة 5 سنوات).



كما يمكن للكويتيين العاملين في القطاع العسكري الاختيار ما بين الهدية النقدية أو قرض بدون فائدة يصل إلى 25000 دينار (بناء على 40% من I/I لمدة 5 سنوات) أو قرض سيارة بدون فوائد لمدة 5 سنوات.