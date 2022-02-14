اختتمت أمس فعاليات معرض شركة الخطوط الجوية الكويتية للتوظيف والمقام في المقر الرئيسي للشركة خلال الفترة من 10 ـ 12 فبراير 2022، وقام الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م.معن رزوقي وعدد من المسؤولين في الشركة بجولة تفقدية للإطلاع على آلية سير عملية إجراء الاختبارات للمتقدمين والتأكيد على تنفيذها بالشكل المتكامل.



وفي هذا الصدد، قال مدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة وائل الحساوي: شهد معرض الخطوط الجوية الكويتية للتوظيف الذي نظمته الشركة على مدار الثلاثة أيام السابقة، حضور عدد كبير من المتقدمين الذين يمتلكون الطموح والدافع وأصحاب الخبرات السابقة في مجال الطيران للانضمام إلى الطائر الازرق، حيث نجحت الخطوط الجوية الكويتية بتحقيق أهدافها في استقطاب مجموعة متميزة من الشباب والشابات الذين نأمل بأن يكونوا قيمة مضافة للناقل الوطني لدولة الكويت ويمثلونه في كافة أرجاء العالم على متن طائراته الحديثة والمتنوعة الطرازات.

وأضاف: إن عملية إجراء الاختبارات بكافة أنواعها كالاختبارات الورقية واللغة والمحادثة وقياس الطول والوزن وغيرها كانت تسير بشكل منظم وسلس وانسيابية تامة، علاوة على ذلك فقد وفرت الخطوط الجوية الكويتية للمتقدمين الأجواء المناسبة والهادئة لأداء الاختبارات.



وتابع الحساوي: حرصت الخطوط الجوية الكويتية بشكل كبير على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الموقر ووزارة الصحة بالالتزام بالاجراءات الصحية المتبعة من ارتداء الكمامات والتباعد ووضع الملصقات الإرشادية وضرورة الكشف عن شهادة التطعيم الخاصة بكوفيد-19 للحاصلين على جرعتين من لقاح كورونا قبل الدخول إلى مبنى الشركة وذلك حفاظا على صحة وسلامة الموظفين والمتقدمين.



وبين قائلا: الخطوط الجوية الكويتية تسعى من خلال هذا المعرض إلى اجتذاب أفضل الكفاءات الشابة من الكوادر الوطنية وكافة الجنسيات تماشيا مع خططها ورؤيتها وآمالها في الوصول إلى أقصى مستويات التميز في خدمة عملائها الكرام مع إطلاق وجهات جديدة وخدمات متنوعة وجديدة.