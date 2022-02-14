فازت شركة بيتك للتامين التكافلي «بيتك تكافل» بجائزة أفضل شركة تأمين تكافلي لعام 2021 من مجموعة Global Economics المرموقة تقديرا لنجاح الشركة في سوق التأمين المحلي ونمو أعمالها وتنامي حصتها السوقية بالإضافة الى ابتكار خدمات ومنتجات تأمينية جديدة تعتمد معظمها على وسائل التقنية الحديثة والتطور التكنولوجي عالي المستوى.



ومثل الشركة في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في دبي مؤخرا، مدير العلاقات الخارجية عبدالرحمن بن غيث، ومدير العلاقات العامة جبر الغانم، حيث تسلما الجائزة وشهدا تكريم الشركة خلال الحفل الذي ضم حضورا واسعا من مؤسسات وشركات من مختلف أنحاء العالم.



وأعرب عبدالرحمن بن غيث عن سعادته لحصول «بيتك تكافل» على هذه الجائزة رفيعة المستوى، من بين العديد من المؤسسات والشركات العاملة في مجال التامين والتامين التكافلي، مؤكدا ان «بيتك تكافل» تعمل دائما إلى تحقيق الريادة في جميع مجالات عملها، بما ينسجم ويدعم التطور الحاصل في سوق التامين التكافلي على مستوى المنطقة والعالم، حيث تعتبر الجائزة إضافة مهمة وتعبيرا واضحا على تميز عمل الشركة وتقدير المراقبين والمتابعين لسوق التأمين وشركاته.



من جانبه، قال جبر الغانم «فخورون بأن يتم تكريمنا وتقدير منتجاتنا وحلولنا التأمينية المبتكرة من قبل خبراء ومتابعين، وفخورين أيضا بجهود الشركة في قيادة التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الجديدة لتلبية احتياجات عملائنا، ومساعدتهم على تعزيز الكفاءة ومثل هذه الجوائز ستحفزنا على مواصلة تعزيز خدماتنا لعملائنا وتزويدهم بحلول أكثر ابتكارا».



وتحتفي جوائز مجموعة «Global Economics» بالمؤسسات المالية البارزة في العالم، التي تتميز بمعايير وقدرات عالية في مجالات تخصصها، وتحظى برامج الجوائز بشهرة عالمية، حيث يتم الاختيار من قبل مجموعة من الاستشاريين البارزين والخبراء المتخصصين في مجال الاستثمار والخدمات المصرفية للشركات، وإدارة الأصول والتأمين، وذلك لضمان الشفافية والحياد.



يذكر أن مجلة The Global Economics البريطانية متخصصة في مجال تحليل أداء الشركات في مختلف القطاعات المالية في جميع أنحاء العالم، وتغطي قطاعات حيوية مختلفة بما في ذلك التأمين والعقار والتكنولوجيا والطاقة وغيرها.