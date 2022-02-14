أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية، حيث يستمر البنك بإجراء السحوبات أسبوعيا بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: بدر نايف جبر الديحاني، جمعة عبدالله جمعة العمران، خالد سودان صالح الضويحي، أنور عبدالله الجاسم القناعي، عبدالله يوسف إبراهيم علي، بشرى رشيد محمد الأيوب، وسمية محمد عبدالله الطيار، منصور خالد شليويح علي، محمد شحاذه راجي المطيري، مبارك محمد راشد الهاجري.



ويمثل حساب السنبلة الخيار الأمثل لكل الراغبين في توفير الأموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالإضافة إلى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.



وحول الشروط، يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما أن العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر.