ما سبب زيادة الوزن بسرعة؟



عادة ما تحدث زيادة الوزن بشكل تدريجي مع تناولك المزيد من الطعام وممارسة الرياضة بشكل أقل، لذلك قد يكون الأمر مقلقا حقا عندما يبدو أنك تكتسب وزنا فجأة دون سابق إنذار.

وتحدث موقع «إكسبريس» مع الدكتورة ألونا بولدي، من تطبيق التغذية العالمي الرائد Lifesum لمعرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك، وأفضل خمس طرق لفقدان الوزن بسرعة. وتعود زيادة الوزن حقا إلى السعرات الحرارية الموجودة والسعرات الحرارية الخارجة - الأمر بهذه البساطة.

أسرع طريقة لزيادة الوزن هي زيادة كثافة السعرات الحرارية في طعامنا. وهذا يترجم إلى تعبئة الكثير من السعرات الحرارية في كمية صغيرة من الطعام. وقالت بولدي: «عندما نأكل الأطعمة، فإننا نلبي متطلبات السعرات الحرارية ولكن لا نشعر بالشبع.

في الواقع، ما زلنا نشعر بالجوع مما يدفعنا لتناول المزيد من هذه الأطعمة. وهذا لأن إشارات الجوع لدينا تعتمد على عاملين في الجسم: عدد السعرات الحرارية التي نستهلكها، والشد في معدتنا الذي يعتمد على الجزء الأكبر من وجبتنا».

وقالت الخبيرة إن الأطعمة عالية الكثافة من السعرات الحرارية، مثل الأطعمة المصنعة والسريعة، غالبا ما تخلو من الألياف والماء، وبالتالي توفر الكثير من السعرات الحرارية بكميات قليلة.

وأضافت: «الأطعمة النباتية الكاملة مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات منخفضة في كثافة السعرات الحرارية وعالية الحجم.

وتملأ هذه الأطعمة معدتنا بعدد أقل من السعرات الحرارية وتتخذ خيارات رائعة لمن يحاولون إنقاص الوزن». وإذا كنت اكتسبت وزنا ولم يكن لديك أدنى فكرة عن كيفية فقدانه، فجرب هذه النصائح.



- تخلص من السعرات الحرارية السائلة قالت بولدي: «خاصة المشروبات الغازية والعصائر التي تحتوي على نسبة عالية من السكر وقليلة الألياف والمواد المغذية. إذا كنت ترغب في الاستمتاع، فاختر العصائر الغنية بالألياف التي تستخدم الفاكهة الكاملة، وليس العصير فقط».



- النباتات: أضف الأطعمة النباتية الكاملة مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات إلى نظامك الغذائي.



- لا للملح: قلل أو توقف عن تناول الملح لمساعدتك على إنقاص الوزن.



- لا تقيد نفسك: قلل من كثافة السعرات الحرارية الخاصة بك ولكن مهما فعلت، لا تقيد نفسك. وأوضحت بولدي: «نحتاج إلى سعرات حرارية للبقاء على قيد الحياة، ما يعني أننا بحاجة إلى تناول الطعام.

وعندما نقوم بالتقييد، يتلقى جسمنا رسالة مفادها أنه يتضور جوعا ويكافح من أجل حماية بقائه».



ونتيجة لذلك، يمكننا فقط تقييد أنفسنا لفترة طويلة، بغض النظر عن قوة الإرادة. وبدلا من التقييد، اختر الأطعمة التي تدعم الصحة المثلى وتشجع على إنقاص الوزن. وهذه هي الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات.

عن «اكسبريس» البريطانية

