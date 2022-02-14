اختتمت «زين» المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت رعايتها الرئيسية لبطولة المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان الأولى لـ «الكيرم» (لعبة البليارد)، التي استضافها ونظمها متحف بيت العثمان على مدار 3 أيام تحت إشراف تنظيمي من الهيئة العامة للرياضة بمشاركة 165 فريقا وما يفوق 400 لاعب.



وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها تواجدت في حفل اختتام البطولة وتكريم الفائزين الذي أقيم في متحف بيت العثمان بمنطقة حولي، والذي قام خلاله الرئيس الفخري لمتحف بيت العثمان عدنان العثمان بتكريم الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات بشركة زين الكويت وليد الخشتي تقديرا لرعاية زين للبطولة.



وعبرت زين عن فخرها برعاية هذا الحدث المحلي المميز بالتعاون مع متحف بيت العثمان التابع لمركز الكويت للعمل التطوعي، حيث أتى دعمها للبطولة ضمن استراتيجيتها لتطوير قطاعات الشباب والرياضة والثقافة في الكويت، فالشركة تؤمن بأهمية الدور الفعال لمؤسسات القطاع الخاص في دعم وتطوير الأنشطة التي تعنى بتعزيز الثقافة المحلية، وخاصة تلك التي تساهم في الحفاظ على الموروث الشعبي وترتكز حول التراث الكويتي الأصيل.



وأقام متحف بيت العثمان بطولة المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان الأولى لـ «الكيرم» (لعبة البليارد)، وهي من الألعاب الشعبية القديمة التي تلقى رواجا كبيرا لدى الشباب الكويتي منذ القدم، حيث شهدت البطولة مشاركة 165 فريقا وما يفوق 400 لاعب، وأشرفت عليها الهيئة العامة للرياضة تنظيميا وتحكيميا، وتم تقديم جوائز نقدية قيمة للفائزين بالمراكز الأولى، كما تم تنظيم العديد من المفاجآت والفعاليات المميزة للحضور خلال البطولة.



وأكدت الشركة أن رعايتها لهذه البطولة أتت تماشيا مع استراتيجيتها الاجتماعية التي تنتهجها تجاه قطاعات الرياضة والشباب والثقافة، فهي تفخر برعاية ودعم العديد من الأنشطة التي تهدف إلى تعريف الأجيال القادمة على التراث الكويتي الأصيل والمساهمة في الحفاظ على الموروث الشعبي والأنشطة الثقافية المحلية بأنواعها.