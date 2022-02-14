ضرورة التحديث المستمر للمنظومة المعلوماتية وتطبيق الحوكمة الخاصة بآلية تنفيذ المعاملات



بشرى شعبان



وجه وزير الشؤون والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني مبارك العرو بضرورة تطوير العمل لمواكبة التطور التكنولوجي وسرعة التنفيذ، مشددا على رفع كفاءة منتسبي كل القطاعات، وتوفير النواقص الادارية والفنية وكل ما من شأنه تذليل الصعوبات أمام الموظفين ومنتسبي الوزارة.



جاء ذلك خلال جولته على قطاعات الوزارة بمجمع الوزارات أمس يرافقه وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب ومدير العلاقات العامة والإعلام أحمد العنزي.



وشملت الجولة زيارة مكاتب عدد من الوكلاء المساعدين والمديرين والمسؤولين في الوزارة، حيث اطلع على ما تحتويه الإدارات من إحصائيات وإنجازات ومشاريع حالية ومستقبلية ثم استمع إلى شرح حول معوقات العمل من الموظفين ووجه بإيجاد الحلول للصعوبات التي تواجه القطاعات، موصيا بسرعة المتابعة والتنفيذ وتذليل المعوقات أمام انتاجية الموظف وتحسين البيئة الابداعية له.



وأبدى العرو ارتياحه لآلية العمل التي يقوم بها جميع العاملين بالقطاعات لخدمة المواطنين والفئات التي تشملها رعاية الوزارة، مطالبا بالتحديث المستمر للمنظومة المعلوماتية وتطبيق الحوكمة الخاصة بآلية تنفيذ المعاملات، وسرعة اتخاذ الاجراءات والتدابير التي تسرع من تقديم خدمات الوزارة إلكترونيا وفق أحدث النظم التكنولوجية لخدمة الوطن وأهله الكرام.