مبارك التنيب



تمكن رجال أمن محافظة مبارك الكبير من إحكام السيطرة على 3 مواطنين منهم عسكري على خلفية الاعتداء على رجلي أمن وإتلاف دورية وجهاز لاسلكي خاص بدورية أمن عام وجار إحالة الموقوفين الثلاثة الى النيابة العامة.



وقال مصدر أمني ان دورية وخلال جولة لها رصدوا مركبة أميركية يستهتر قائدها بها، حيث قام رجلا الدورية بطلب التوقف من قائدها، مشيرا إلى ان رجلي الأمن فوجئا بقيام الشباب الثلاثة بالاصطدام المتعمد بالدورية، والاعتداء عليهما وإتلاف جهاز لاسلكي خاص بالدورية، وعليه جرى طلب إسناد والسيطرة على الشباب الثلاثة وتبين انهم مواطنون وأحدهم عسكري في وزارة الداخلية.

من جهة أخرى، قادت مخالفة استهتار ورعونة إلى ضبط حدث لا يحوز رخصة سوق، وقالت ‏الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني انه أثناء قيام إحدى الدوريات الأمنية التابعة لقطاع الأمن العام بجولة تفقدية بمنطقة الوفرة تمت مشاهدة مركبة مخالفة لقانون المرور ويقودها حدث لا يحمل رخصة قيادة نهائيا، حيث تم تحرير عدة مخالفات بحقه وحجز المركبة وإحالته إلى جهة الاختصاص.