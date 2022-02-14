عبدالكريم أحمد



ألقى قطاع الأمن الجنائي القبض على مواطن ارتكب عدة سرقات عن طريق الكسر بمحلات في سوق المباركية، وتمت إحالته والمسروقات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم.



وأفاد مصدر أمني بأن ضبط المتهم جاء بعد تشكيل فريق رصد ومتابعة وتكثيف التحريات من قبل إدارة مباحث العاصمة فور تسجيل عدة قضايا سرقة من أصحاب محلات اشتكوا تعرضها للسرقة عن طريق الكسر.



وأشار المصدر إلى أنه تم ضبط المتهم ومواجهته بسرقاته حيث اعترف بأنه تخصص في سرقة كماليات تحظى باهتمامه الخاص لأنه «كشخة» حسب رأيه وان المسروقات سهلة الترويج بين المواطنين حيث يعرضها للبيع على وسائل التواصل بها وأرشد عن بقية مسروقاته، وهي كميات من البخور والعطور والمسابيح الثمينة التي تقدر قيمتها السوقية بآلاف الدنانير.