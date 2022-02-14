من منطلق اهتمامها برصد الواقع الاقتصادي في الكويت، تصدر شركة «آراء للبحوث والاستشارات» مؤشرا شهريا لثقة المستهلك بالتعاون مع جريدة «الأنباء» وبرعاية شركة «لكزس»، حيث يعتبر مؤشر «ثقة المستهلك» المؤشر الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزا على آراء الناس وتصوراتهم عن الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، وتوقعاتهم لأوضاعهم المالية.

ويرتكز المؤشر على بحث أجري على عينة مؤلفة من 500 شخص، موزعة على المواطنين والمقيمين العرب في مختلف المحافظات، حيث يتم إجراؤه بواسطة الهاتف من خلال اتصالات عشوائية، وتمت مراعاة أن تكون العينة مماثلة للتركيبة السكانية في الكويت.

وتستخلص نتائج كل مؤشر من المؤشرات الست بالاعتماد على إجابات أفراد العينة التي يحددها الاستبيان بـ «إيجابي» أو «سلبي» أو «حيادي»، ويتم تحديد نتائج المؤشرات في الشهر الأساس كمقياس للحالة النفسية للمستهلكين في الكويت، وهي تساوي 100 نقطة، وتكون هذه النقطة (الرقم 100) الحد الفاصل بين التفاؤل والتشاؤم لدى المستهلكين.

أصدرت شركة آراء للبحوث والاستشارات التسويقية مؤشرها الشهري لثقة المستهلك في الكويت عن شهر يناير 2022، وذلك بالتعاون مع جريدة «الأنباء» ورعاية لكزس، حيث سجل المؤشر العام معدلا بلغ 113 نقطة محتلا المرتبة الأعلى منذ عدة سنوات متجاوزا المعدل الشهري السابق 11 نقطة معززا رصيده السنوي 16 نقطة.



واللافت في معطيات البحث تجاوز كل المؤشرات معدلاتها الشهرية السابقة عاكسة بذلك المناخ الإيجابي وارتفاع مستوى الثقة في أوساط معظم مكونات البحث، حيث ارتفع معدل المؤشر العام من قبل 25 مكونا للدراسة مقابل مكونين فقط عبرا عن تحفظهما.



وهذه الوقائع تفرض جليا التوقف عند الوقائع المستجدة على مختلف الصعد لتباين العوامل والمستجدات التي ساهمت في ارتفاع ثقة المستطلعين بهذه النسبة والإجماع.



أولا: الاستقرار السياسي والأمني في الكويت.



ثانيا: تراجع مخاطر المتحور «أوميكرون» بالرغم من سرعة انتشاره.



ثالثا: ارتفاع أسعار النفط التي تخطت 90 دولارا للبرميل، ورفع مستوى الإنتاج والتصدير ولو بنسب مدروسة.



رابعا: الدعم الحكومي للمصارف عزز قدراتها على تشجيع الاستثمارات وتوسيع حركة الاستهلاك.



خامسا: التوقعات بالتغلب على ظاهرة العجز في الموازنة لأول مرة منذ 7 سنوات.



سادسا: المكاسب القياسية التي حققتها البورصة منذ بداية العام 2021 ولا تزال، حيث بلغت مكاسب البورصة منذ بداية العام الحالي مليار دينار.



سابعا: ارتفعت سيولة القطاع العقاري خلال عام 2021 إلى 3.976 مليارات دينار مع أهمية هذا القطاع. وضمن هذه الظروف المؤاتية عززت محافظة الجهراء معدلها الشهري السابق للمؤشر العام بـ 30 نقطة، وعادت الثقة الى العاصمة بإضافة 21 نقطة ومبارك الكبير 13 نقطة والمحافظات المتبقية بين 10 نقاط و8 نقاط.

كما أضاف المواطنون 13 نقطة والمقيمون العرب 3 نقاط وارتفع معدل المؤشر العام بين الإناث 18 نقطة والذكور 6 نقاط.



والملاحظ أنه على صعيد القوى العاملة، ارتفع المعدل لدى ذوي المستوى العلمي دبلوم بنسبة 15 نقطة، وتعتبر مستويات ثقة المستهلك لشهر يناير 2022 من الأفضل خلال السنوات الماضية على أمل استقرار هذا المستوى وتعزيزه لاحقا.



الدخل الفردي



سجل مؤشر الدخل الفردي لشهر يناير 2022 معدلا بلغ 105 نقاط معززا رصيده السابق الشهري بسبع نقاط ويعتبر هذا المعدل الأفضل منذ سنوات، مضيفا الى مستواه السنوي 29 نقطة.



ولقد أجمعت معظم مكونات البحث على التحسن في مستويات الدخل، بالرغم من ظهور بعض التباينات بينها على المستويين المناطقي والاجتماعي.



إن الارتقاء بمستوى الثقة بالدخل لم يأت بالصدفة بل ارتكز على جملة من الوقائع والمعطيات من أبرزها:



أ - المحافظة النسبية للقدرة الشرائية للدينار الكويتي ولقيمته التبادلية مع العملات الأخرى بالرغم من ارتفاع مستوى التضخم النقدي بالمقارنة مع مستوى التضخم في السنوات الأخيرة.

علما أن نسب التضخم في مرحلة انتشار الجائحة ارتفعت في معظم دول العالم، مثلا التضخم في الولايات المتحدة الأميركية ارتفع بنسبة 7.2% و5.1% في دول الاتحاد الأوروبي.



ب - بلغت حصة الفرد في الكويت من الدخل الوطني السنوي 28.6 دولارا في العام 2019 وبلغت 44.6 في عام 2021.



ارتفعت مرتبات القطاع الحكومي بنسبة 290% خلال 13 عاما ابتداء من 2009 وصل مجموعها إلى 12.6 مليار دينار.



هذا، فضلا عن حجم التعويضات الشهرية التي تطول 241 ألف موظف والتي تبلغ 232 مليون دينار سنويا، فضلا عن التقديمات الحكومية التي تمنح للمواطنين العاملين لحسابهم والتي تتراوح قيمتها الشهرية 592 دينارا كحد أدنى وتصل إلى 1156 دينارا كحد أقصى.



من منطلق اهتمامها برصد الواقع الاقتصادي في الكويت، تصدر شركة «آراء للبحوث والاستشارات» مؤشرا شهريا لثقة المستهلك بالتعاون مع جريدة «الأنباء» وبرعاية شركة «لكزس»، حيث يعتبر مؤشر «ثقة المستهلك» المؤشر الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزا على آراء الناس وتصوراتهم عن الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، وتوقعاتهم لأوضاعهم المالية.

ويرتكز المؤشر على بحث أجري على عينة مؤلفة من 500 شخص، موزعة على المواطنين والمقيمين العرب في مختلف المحافظات، حيث يتم إجراؤه بواسطة الهاتف من خلال اتصالات عشوائية، وتمت مراعاة أن تكون العينة مماثلة للتركيبة السكانية في الكويت.

وتستخلص نتائج كل مؤشر من المؤشرات الست بالاعتماد على إجابات أفراد العينة التي يحددها الاستبيان بـ «إيجابي» أو «سلبي» أو «حيادي»، ويتم تحديد نتائج المؤشرات في الشهر الأساس كمقياس للحالة النفسية للمستهلكين في الكويت، وهي تساوي 100 نقطة، وتكون هذه النقطة (الرقم 100) الحد الفاصل بين التفاؤل والتشاؤم لدى المستهلكين.

توظيف 1000 كويتي بالبنوك خلال 2021

سجل مؤشر فرص العمل المتوافرة حاليا معدلا بلغ 161 نقطة، مضيفا 18 نقطة على معدله السابق، رافعا مستوى المعدل السنوي بـ 31 نقطة، ويعتبر هذا المعدل من الأفضل لهذا المؤشر منذ 3 أعوام، ويرتكز تعزيز هذا المعدل إلى جملة من الوقائع والمعطيات ومنها:



أ - استيعاب القطاع المصرفي حوالي 1000 موظف كويتي في التعيينات التي أجريت في العام 2021.



ب - بلغت نسبة تكويت العمالة في القطاع النفطي خلال العام الماضي 93%، كما ارتفعت نسبة العمالة الوطنية في شركة نفط الكويت.



ج - انتعاش الأوضاع الاقتصادية في أكثر من قطاع رفع الطلب على القوى العاملة.



د - مع الإشارة إلى أن القطاع المصرفي والبنك المركزي الكويتي أكثر الجهات توفيرا للوظائف لمصلحة المواطنين في القطاع الخاص، حيث بلغت حصة المصارف 166 ألف وظيفة من أصل 366 ألف وظيفة عرضت للمواطنين، منها 6067 وظيفة متاحة للجامعيين منهم، وبلغت حصة حاملي دبلوم 8.319 وظيفة.

هذه الأرقام تشير الى الإنجازات المحققة في مجال تنفيذ برنامج تكويت العمالة في القطاع الخاص لتخفيف الضغط على القطاع الحكومي وبالتالي تخفيض نفقات الرواتب والتقديمات. وبذلك تتسع مشاركة العمالة الوطنية في القطاع الخاص ما يؤدي أيضا الى تنويع مصادر المداخيل.

ارتفاع مستوى الاستهلاك بأرقام قياسية

سجل مؤشر شراء المنتجات المعمرة معدلا قياسيا بلغ 126 نقطة بإضافة 28 نقطة مقارنة بمعدل شهر ديسمبر 2021، وقافزا بنسبة 21 نقطة على أساس سنوي، وبذلك تربع معدل يناير على أعلى المستويات منذ سنوات عديدة، ويعتمد تسارع الاستهلاك بهذه الوتيرة على عدة عوامل، أبرزها:



٭ الاستقرار العام



٭ ارتفاع أسعار النفط



٭ نمو معظم القطاعات الاقتصادية



٭ صلابة الأوضاع المالية



وساهمت هذه العوامل وغيرها برفع الثقة والإقبال على الشراء، حيث تعززت معدلات المحافظات لمؤشر شراء المنتجات المعمرة بشكل مميز حيث ارتفعت خلال شهر في محافظة الجهراء 79 نقطة والعاصمة 34 ومحافظة الفروانية 30 ومحافظة حولي 13 ومحافظة الأحمدي 4 نقاط، بينما انفردت محافظة مبارك الكبير بتسجيل معدل سلبي، حيث تراجع بنسبة 16 نقطة.