لا توجد شهادات علمية معتمدة فيما يسمى العلاج بالألوان والريكي والطاقة.. وقد أثبتت الأبحاث العلمية عدم وجود أي جدوى من هذه الادعاءات

الحكومة الأميركية موّلت مشروع «ستار جيت» بـ 20 مليون دولار لبحث علم الطاقة والاستبصار والتخاطر لاستخدامها بالترسانة العسكرية وأغلقته دون فائدة



أدخل في «كنترول جروب» باعتباره ضمن الأدوية الجديدة لرصد النتائج بعد التخلص من التأثير الوهمي إلا أنها كانت مجرد ادعاءات علاجية

من يمتهن هذا العمل يتحدث عن مراكز طاقة إيجابية وسلبية مع أن الفيزياء لا توجد فيها تلك المسميات أو ما يسمى بسحب الطاقة

ادعاء عدم الخطورة من مبدأ «إذا لم ينفعك فلن يضرك» أمر غير صحيح لأن تأخير العلاج السليم قد يؤدي إلى سوء الحالة وقد يستحيل علاجها



أجرت اللقاء - حنان عبدالمعبود



دق عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات التكنولوجية والحاصل على الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية من جامعة تكساس د.طلال العتيبي ناقوس الخطر تجاه اعتماد بعض الناس على ما يسمى «العلاج بالألوان» أو «بالطاقة» وغيره من العلاجات غير المجدية في التعامل مع الأمراض، لافتا إلى أنها مجرد أوهام، فالطب يصنفها على أنها «علم زائف» والبعض يعتبرها من «الدجل».

وقال د.العتيبي في لقاء خاص مع «الأنباء» إن البعض يأخذ لباس الطب فيوهم الناس بأن هناك علاجا فعليا من خلال الألوان، لكن في الحقيقة ليس هناك علاج، لذلك الكثير من الدراسات حاولت بحث هذه القضية وهل هناك ارتباط بين العلاج بالألوان وفعاليته التي يتم الادعاء بها وقد ثبت عدم جدواه.

وقال إن علوم الطاقة كما يطلق عليها البعض ليست علما ولكنها مجموعة اعتقادات هندوسية بوذية لها تطبيقات معينة منها العلاج بالألوان والعلاج بطاقة المكان والريكي وغيرها، وهناك ارتباط بين العلاج بالألوان والشاكرات على حسب الموجود في النصوص الهندوسية حيث يفندون كل شاكرة باسم ولون مسؤول عن توازن الإنسان، ويتم حسب تلك المعتقدات الخاطئة العلاج بالألوان من أجل إعادة توازن مراكز الطاقة.

ولفت العتيبي إلى أنه لا توجد شهادات علمية معتمدة في هذه العلوم الزائفة، إضافة إلى أن العديد من الأبحاث العلمية أثبتت عدم وجود أي علاقة أو جدوى من ادعاءات العلاج بالألوان.. وتطرق اللقاء إلى الكثير من الأمور حول هذا الموضوع فإلى التفاصيل:



بداية، هناك العديد من المداخلات والتغريدات تناولت العلاج بالطاقة، فما وجهة نظرك في هذا الجانب؟



٭ العلاج بالألوان يصنف في علم الطب بالعلم الزائف والبعض يعتبره من «الدجل» والسبب أنه يأخذ لباس الطب فيوهم الناس أن هناك علاجا فعليا، من خلال الألوان لكن في الحقيقة ليس هناك علاج، لذلك فإن الكثير من الدراسات حاولت البحث في هذه القضية لرصد ما إذا كان هناك ارتباط بين العلاج بالألوان وفعاليته التي يتم الادعاء بها، لكن على أرض الواقع ثبت أنه ليست هناك أي علاقة، لذلك فإنه من الأساس ليس هناك علاج بالألوان.



وبشكل عام فإن الرؤية الخاصة للعلاج بالألوان ترتبط بالشاكرات والسبب أن النصوص الهندوسية تذكر أن للإنسان 7 مراكز للطاقة من الأعلى إلى الأسفل على العمود الفقري، وهذه المراكز للطاقة سواء للدخول أو الخروج، تبدأ من عند قمة الرأس إلى الأسفل وكل مراكز الطاقة لها لون معين، لذلك ترتبط مع الألوان، مثلا مركز الطاقة بمنتصف البطن لونه أصفر ويعنى بالقلق والإحساس بالذل أو خيبة الأمل وما إلى ذلك، بينما الشاكرة الموجودة عند القلب لونها أحمر وترتبط بالحب والحنان والمشاعر، وكذلك الشاكرات تتحدث بأن توازن الإنسان مرتبط بتوازن مراكز الطاقة الموجودة، ويذكرون أنه إذا كان لدى أحد ما اضطراب مثل القلق فإن هذا يعني أن شاكرة منتصف البطن بها مشكلة باللون الأصفر فيبدأ بإدخال ألوان معينة يعتقد أنها تعيد توازن الشاكرة وبالتالي تعيد توازن الشخص.



وقد ذكر البعض أن العلاج بالألوان جديد، وأننا يجب ألا نرفض المكتشفات الحديثة، وفعليا لا نرفضها بالعكس فإننا نواكب التطور، ما لا يعلمه هؤلاء أن العلاج بالألوان بدأ منذ عام 1876 وهو مجال عمره أكثر من 150 عاما، وتم عمل أبحاث طبية حوله وحاول علماء التوصل إلى وجود ارتباط بين العلاج بالألوان وعلاج أمراض معينة، لكن من خلال قراءاتي لم أجد أي بحث يرصد ارتباطا فعليا، وليس فقط تزامنا معينا أو إحساسا لدى المريض، غير موجود، ونتائج كافة الأبحاث لم تجد أي علاقة، وخلال الأبحاث تم التعامل وكأنه علاج جديد، حيث يتم عمل ما يسمى «كونترول جروب» للتخلص من التأثير الوهمي الذي يحدث حينما تعطي إنسانا دواء ما وتخبره بأنه يعالج ألما معينا، فإن المريض يتفاعل معه بشكل ما فيشعر بالتحسن وأنه تعالج، ولهذا فإن «كنترول جروب» يتعامل مع الأدوية الجديدة فيتم إعطاء دواء وهمي لمجموعة ما بينما الدواء الذي يدعي الشخص العلاج به يعطى لمجموعة أخرى، ويرصد النتائج ومدى اختلافها بين المجموعتين، بحيث يتخلصون من التأثير الوهمي، وحاولوا كثيرا ولكنهم لم يجدوا أي علاقة للألوان مع الادعاءات العلاجية.



علاج نفسي



العلاج النفسي يعتمد في الكثير من الأحيان على الجلسات العلاجية والتحاور، فهل يمكن أن يكون تأثير العلاج بالألوان مماثلا لهذه الجلسات العلاجية؟



٭ قبل أن أرد على هذا الأمر أود أن أتطرق إلى المشكلة في العلاج بالألوان أو بعلوم الطاقة عموما، مشكلة علوم الطاقة أنها دخلت في مجالات مختلفة كثيرة، من الصعب أن أي شخص في تخصص وحيد يعطي رأيا شاملا في هذا الأمر، لهذا نجد من يعمل في العلاج بالطاقة يتحدث عن أنها مراكز طاقة وطاقة إيجابية وسلبية مع أنه في الفيزياء ليس هناك ما يسمى طاقة سلبية أو إيجابية، وليس هناك ما يسمى سحب طاقة بطريقة ما، وكذلك نجدهم يدخلون في مجال الطب، ويقولون إن هذا له أثر علاجي معين، وكذلك في مجال آخر مثل علم النفس مثلما ذكرت بالسؤال، ويدعون عمل جلسات وسحب الطاقة السلبية ورفع الإيجابية ويدخلون في باب علم النفس، والبعض يستشهد بالآيات والأحاديث وطريقة الصلاة وما إلى ذلك، وآخر يدخل من باب التنمية البشرية حيث لا توجد قوانين علمية ولا يحتاج إلى معادلة فيزيائية للفائدة، حيث يشيرون إلى أن هذا العلم مقرون بالتجارب في الحياة، ولهذا فإنهم في علوم الطاقة يتحركون بشكل سريع ما بين كل هذه الأمور، وحينما نتوقف عند ادعاء معين مثل العلاج النفسي فإننا نصنفه من باب علم النفس، وبالتالي نعود إلى مختص في علم النفس ونسأله إذا كان هذا الأمر يصنف في علم النفس لأن الكثير منهم مع الأسف يدعي عدم الضرر من هذا العلاج، بمعنى «إن لم ينفعك فلن يضرك»، ولكن إن لم ينفعك خلال مدة زمنية من الممكن أن يتسبب في الضرر، حيث تأخير العلاج الفعلي حتى وإن كان جلسة مع مستشار نفسي متخصص ويتحدث من خلال علم هو ملم به، فإن تأخر المريض في المساعدة فقد تسوء الحالة.



«علاج عن بُعد»



وقدر مررت بتجربة في هذا الأمر حينما اتصل أحد المحامين وكنت أدرس للحصول على الدكتوراه في أميركا آنذاك، وقد استغرقت أكثر من 10 سنوات في قضية العلاج بالطاقة وكافة هذه الأمور، وقال إن لديه سيدة تريد أن ترفع دعوى قضائية بسبب أنها كانت تعاني مشاكل أسرية وتعرفت على امرأة تعمل مدربة تعالج المشاكل الأسرية وهي غير موجودة بالكويت، فأقنعتها بأنها ستعالجها عبر جلسات «عن بعد» لتنظيف حقلها الطاقي، وأقنعتها بأن المشاكل التي تعاني منها هي السبب بها وحكمت عليها بذلك بالرغم من أنه قد يكون العكس، كما عقدت لها عدة جلسات كانت الواحدة تكلفها 200 دينار كويتي والنتيجة أن علاقتها تدهورت، وحينما اتصلت بها وأخبرتها بذلك ردت بأن حقلها الطاقي سلبي جدا وملوث وتحتاج إلى جلسات تركيز وأخذت منها مبالغ أكثر، والنتيجة أن السيدة طلقت، ولنا أن نتخيل أن هذه السيدة جلست إلى مستشار متخصص وبحث الموضوع بشكل صحيح ورصد سبب المشكلة وقرب من وجهات النظر وأبعد شبح الانفصال الذي وقع.



إن علم النفس علم معروف، بينما علم الطاقة ليست هناك جامعة في العالم تخرج متخصصا في علم الطاقة، وهناك جامعة واحدة «سيدونا» وهي ما يشبه البقالة ليس بها تدريس أو أي أمور مماثلة ويعطونهم شهادات في الروحانيات، وأعرف أشخاصا حصلوا على الدكتوراه منهم ويمارسون العلاج بالطاقة عن طريق علم النفس بالرغم من أن المكان نفسه غير معترف به كمكان تعليمي.



أبحاث بالجامعات



ذكرت أبحاث أجراها عدد من جامعات العالم حول هذا الأمر لإثباته أو نفيه، هل حدثتنا عنها؟



٭ هناك ثلاث جامعات، إحداها جامعة «كورنيل» والتي عملت بحثا عن تأثير الحديث إلى النبات على نموه، حيث كان هناك ادعاء من شخص يدعى «كليف باكستر» أن النبات يتأثر بالحديث، فإن كان مدحا فانه يزهر وإن كان ذما فإنه يضمر.



وخرج البعض بادعاءات في هذا الصدد للمعالجة، ولهذا فإن الجامعة دعت باكستر لعمل تجاربه مرة أخرى، وقاموا بعمل التجارب وتوصلوا إلى أن ادعاءه باطل ونشروا بها بحثا.



وجامعة «برنستون» وهي الجامعة العريقة التي كان بها آينشتاين في أميركا، وخلال فترة تتراوح بين 28 و 30 عاما قاموا بتمويل مركز للأبحاث لما وراء علوم النفس والطاقة، ووصلوا منذ 25 عاما تقريبا إلى أن هذه الادعاءات كلها ليس لها أي أساس من الصحة.



والجامعة الثالثة هي جامعة «واشنطن» في سانت لويس، حيث دعم ماكدونالد الشهير في صناعة الطيران والذي كان متأثرا بالطاقة وأنشأ مركزا متخصصا ودعمه بالأموال وتوصلوا في النهاية بعد 20 عاما من الأبحاث أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.



وكذلك الحكومة الأميركية مولت بـ 20 مليون دولار في مشروع يسمى «ستار جيت» لمحاولة معرفة الاستبصار والتخاطر والادعاءات الموجودة في علم الطاقة والتي يمكنهم استخدامها الترسانة العسكرية، وقد أغلق المركز عام 2007 بعد التأكد من عدم وجود أصل لكل هذه الادعاءات.



وكذلك الحكومة البريطانية أيضا منذ عام 2001 إلى 2006 مولت مركز أبحاث حول نفس الأمور ووجدوا أنها ليس لها أساس من الصحة، ولهذا فان الأمر أجريت حوله العديد من الأبحاث في العديد من الجامعات حول العالم، وكل ما تناولته الآن موجود في مدونتي بالروابط يمكن من خلالها الدخول على الأبحاث وقراءتها.



أعوام من البحث



استغرقت سنوات في البحث والتقصي في علوم الطاقة ومدعيها، فما الأسباب التي دفعتك لهذا الأمر؟



٭ نعم، لقد بدأت البحث في هذا الأمر منذ عام 2011 وحتى الآن، والسبب أنني أشعر بأن على عاتقي مسؤولية تجاه المجتمع لتبيان هذا الأمر لما له من أضرار نفسية مالية وصحية على الانسان، فالبعض قد يشير الى أن مالا ينفع قد لا يضر، إلا أنه يضر بتأخير اعتماد علاج فعال.



وهذا ما حدث مع «ستيف جوبز» الذي كان يعاني من السرطان ورفض العلاجات المعتمدة في مكافحة المرض من الكيموثيرابي. وقال «لقد جذبت السرطان الى جسدي وأنا قادر على طرده» حيث كانت لديه اعتقادات بوذية وهندوسية، وبعد فترة تدهورت حالته الصحية وحينما حاول الأطباء تقديم المساعدة كان الجسم قد تجاوز المرحلة التي يستجيب فيها الى العلاج، وهذا يؤكد على خطر هذه العلوم المزيفة في تأخير العلاجات الفعالة للأشخاص المعرضين لتفاقم حالتهم سواء كانت نفسية أو صحية.



وقد واجهت هذا الأمر شخصيا مع ابنتي، وهي الآن في كلية طب ولكنها منذ فترة كنت أدرسها اختبار قدرات ودخلت غرفتها وجدتها قد وضعت صورة لها وهي ترتدي «سكراب» الطبيب، مما أثار دهشتي وسألتها عنه، قالت «أطبق قانون الجذب» صعقت وأنا أحارب هذا الأمر وأجده يدخل بيتي، وسألتها ما هو قانون الجذب؟ قالت علم الطاقة، وقمت بشرح الأمر لها ولكنني ناقشتها أولا لأعرف كيف تم اقناعها لتؤمن بما يقولون.



مجموعة من أشهر حيل مدعي العلاج بعلوم الطاقة



قال د. طلال العتيبي إن العاملين في مجال «علوم الطاقة» لديهم العديد من الحيل، وقد جمعت أغلبها وهي خلاصة 10 سنوات حوار مع مجموعة منهم، حيث تتبعتهم فوجدت أن حيلهم مكررة ومخادعة في نفس الوقت، وهنا سأذكر كل حيلة وجوابها المختصر:



٭ الحيلة الأولى يقولون: هذه العلوم مثبتة في «فيزياء الكم» ولو تفهم في الفيزياء لما اعترضت.



الجواب: هذه العلوم ليست لها أي علاقة بالفيزياء ولا بعلم النفس ولا غيرها من العلوم الحقيقية، وهي مجرد مجموعة خرافات وأكاذيب لا تمت للعلم بصلة.



٭ الحيلة الثانية ‏يقولون: هذه العلوم حديثة، فلماذا هذه الرجعية في رفضها، تحاربوننا مثلما تمت محاربة جابر بن حيان وجاليليو.



الجواب: هذه العلوم في الأصل معتقدات دينية تم تداولها منذ مئات السنين وليست حديثة بل قديمة جدا، كما أن العبرة دائما بالإثبات العلمي وليس الحداثة أو القدم.



٭ الحيلة الثالثة يقول: جربت علوم الطاقة واستفدت، التجربة خير برهان، ويقول أهلنا الأولون: «اسأل مجرب ولا تسأل طبيب».



الجواب: التجربة حينما لا تكون مقننة تحت إشراف متخصص، فالنتائج يمكن أن تكون مخادعة، هل سمعت بتأثير البلاسيبو مثلا، اقرأ عنه وستعرف كيف تكون التجربة بلا قيمة أحيانا.



٭ الحيلة الرابعة يقولون: ليس كل شيء نحتاج له إثباتا علميا، هل وجود الملائكة مثبت تجريبيا؟الجواب: الإثبات يكون من ذات جنس الادعاء، فإذا كان الادعاء شرعيا كان دليله من الكتاب والسنة، وإن كان تجريبيا كان دليله تجريبيا، وإن كان منطقيا كان دليله منطقيا، وهكذا.. لذا قل لي ادعاؤك تحت أي باب؟



٭ الحيلة الخامسة يقولون: عقلي دليلي في الحكم وما يرتاح له قلبي، لا أحتاج الى متخصص.



الجواب: هناك العشرات من المغالطات المنطقية والتحيزات الإدراكية التي نعاني منها جميعا، وهي كفيلة بأن تجعل عقلك يخطئ في الأحكام وإن بدا لك الأمر واضحا، كما أن التخصص ليس قراءة كتابة وحضور دورة فقط.



٭ الحيلة السادسة يقولون: هذه القصص كلها تثبت علم الطاقة، فلان قال وقال.



الجواب: القصص تندرج تحت ما يسمى بالأدلة القصصية (Anecdotal evidence) وهي لا يعتد بها كإثبات أبدا لما يعتريها من خطأ ووهم وتحيزات معرفية، التجربة العلمية هي الدليل، ولها شروط ومعايير صارمة وليست «سواليف».



٭ الحيلة السابعة يقولون: المشاعر لها ذبذبات والافكار كذلك، وهناك طاقة سلبية وطاقة ملائكة وشياطين، وإذا تنكر ذلك «اثبت» أن ما فيه!



الجواب: يقع عبء الإثبات (burden of proof) على المدعي، انت مطالب بالإثبات ولست انا مطالبا بإثبات العكس، لا دعوى بدون دليل. انت المسؤول يا أخي وليس أنا.



٭ الحيلة الثامنة يقولون: إذا تنكر علم الطاقة، يعني تنكر مفهوم الطاقة، أليس الكون طاقة ونحن كذلك، انت تنكر الترددات «السينجلارتي»، «الكوانتم».



الجواب: علم الطاقة يقتات على المصطلحات العلمية، يأخذ المصطلح ويفرغه من محتواه، لا علاقة بين علم الطاقة وكل هذه المصطلحات المعتمدة لدينا.



٭ الحيلة التاسعة إذا تورط في الحوار ولم تسعفه العبارات المعلبة التي حفظها، قال: انت وعيك منخفض طبقا لمعيار هاوكنز وهذه ليس مرحلتك لتفهمني، نحن متفقان لكننا مختلفان في التوقيت.



الجواب: يعتبر معيار هاوكنز من الخرافات في علم النفس، وهذه ليست معركة وعي بل طريقة غبية للانسحاب والهروب.