انتزع فريق ميلان صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على سامبدوريا 1-0 خلال المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة الـ 25 من المسابقة. ويدين ميلان بالفضل في هذا الفوز للاعبه رافاييل لياو الذي سجل هدف المباراة الوحيد (7)، ليرفع «الروسونيري» رصيده إلى 55 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد سامبدوريا عند 23 نقطة في المركز الـ 16.



واستفاد ميلان من التعادل الإيجابي (1-1) بين جاره الانتر حامل اللقب ومضيفه نابولي أول من أمس، ليخطف قمة ترتيب «الكالتشيو» بفارق نقطة واحدة عن «النيراتزوري»، ويليها في المركز الثالث نابولي بـ 53 نقطة.



وقد واجه الانتر مهمة شاقة السبت على ملعب «دييغو أرماندو مارادونا» ضد فريق قادم من أربعة انتصارات متتالية، وغاب المدرب سيموني إينزاغي عن إنتر لإيقافه بسبب تهجمه على الحكم في مباراة الدربي، مع تغريمه مبلغ 15 ألف يورو.



وفي العاصمة، وضع لاتسيو خلفه خيبة الهزيمة المذلة التي تلقاها في منتصف الأسبوع على يد ميلان برباعية نظيفة في ربع نهائي الكأس، وبقى في الصراع على المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه الكبير على ضيفه بولونيا 3-0. ورفع نادي العاصمة رصيده الى 42 في المركز السادس بفارق ثلاث نقاط خلف يوفنتوس صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال والذي يلتقي الأحد مع مضيفه أتالانتا الخامس بفارق نقطة أمام لاتسيو.



وتختتم الجولة الـ 25 للدوري اليوم بلقاء يجمع سبيزيا وضيفه فيورنتينا.



فرنسا



من جهة اخرى، عزز ليون حظوظه الأوروبية بعد فوزه على ضيفه نيس 2-0، فيما تعادل موناكو مع ضيفه لوريان 0-0 أمس، في المرحلة الـ 24 من الدوري الفرنسي لكرة القدم. وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع موناكو رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس مقابل 21 نقطة للوريان في المركز السابع عشر. وتقدم ليون إلى المركز السادس مؤقتا برصيد 37 نقطة، فيما تجمد رصيد نيس عند 42 في المركز الثالث.



وفي مباراة ثانية، عاد ليل حامل اللقب إلى سكة الانتصارات بفوزه الصعب على مضيفه مونبلييه 1-0.