حقق أتلتيكو مدريد فوزا مجنونا وقاتلا على جاره خيتافي 4-3 بطله البديل ماريو هيرموسو في لقاء شهد شوطه الأول 6 أهداف وثلاث ركلات جزاء، في المواجهة التي جرت على «واندا متروبوليتانو» ضمن المرحلة الـ 24 للدوري الإسباني لكرة القدم، وشهدت المواجهة شوطا أول مجنونا بين «الاتلتي» وجاره خيتافي، سجلت فيه 6 أهداف بالتساوي قبل أن يخطف حامل اللقب الانتصار في الوقت القاتل، ليرفع اتليتكو مدريد رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع، فيما بقي خيتافي في المركز الـ 15 برصيد 25 نقطة.



إلى ذلك، ذكر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد بعد تعثر فريقه أمام فياريال بالتعادل السلبي 0-0 في ملعب «لا سيراميكا»، أن فريقه كان ينقصه التسجيل، مضيفا لو كان معنا قليل من الحظ كان يمكن أن نسجل أكثر من هدف، العارضة منعتنا من تسجيل هدفين، أقلق على الفريق عندما لا يبحث عن صناعة فرص للتسجيل، نحتاج المزيد من الفاعلية على المرمى، لكني كنت أكثر قلقا على الفريق في الشوط الأول، لم يكن هناك ترابط واضح بين اللاعبين.



وخاض أنشيلوتي المباراة رقم 100 في الدوري الإسباني كمدرب لـ «الملكي» الذي أشرف عليه الإيطالي في فترة أولى بين 2013 و2015 وقاده الى ثلاثية دوري الأبطال والكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية عام 2014، إضافة الى الكأس المحلية في العام ذاته، قبل أن يقال من منصبه الذي عاد واستعاده هذا الموسم.



وفيما يتعلق بمشاركة غاريث بيل وإمكانية مشاركته أساسيا ضد باريس سان جرمان في دوري أبطال أوروبا، قال «لا أعرف، علينا الانتظار ورؤية ما سيحدث في الأيام القليلة المقبلة، أتمنى عودة الجميع للفريق، غاريث سنحت له الفرصة وقدم مباراة جيدة، كان يمكنه التسجيل، وكان يشكل خطورة على المرمى دوما».