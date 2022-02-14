أمام نحو 33 ألف متفرج معظمهم من مشجعي بالميراس.. توج تشلسي باللقب الوحيد الغائب عن خزائنه، وذلك بعد إحرازه كأس العالم للأندية التي أقيمت في أبوظبي بفوزه في النهائي على الفريق البرازيلي 2-1 بعد التمديد.



وسجل هدفي أبطال أوروبا البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة (55) والألماني كاي هافيرتس في الدقيقة (117 من ركلة جزاء)، وللخاسر رافاييل فيغا في الدقيقة (64 من ركلة جزاء).



وكرس هافيرتس، الذي استفاد من لجوء الحكم إلى تقنية الحكم المساعد «VAR» لاحتساب لمسة يد على بالميراس لتسجيل هدف الفوز، نفسه منقذا الـ «بلوز» في النهائيات بعدما كان بطل الفوز بكأس المسابقة القارية الأم بتسجيله الهدف الوحيد أمام مانشستر سيتي.



وهي المرة الأولى التي يحرز فيها تشلسي اللقب في تاريخه في مشاركته الثانية بعد 2012، ليتوج بالتالي بجميع الألقاب الممكنة منذ أن أصبح ملكا للروسي رومان إبراهيموفيتش في 2003 (الدوري والكأس وكأس الرابطة ودرع المجتمع محليا ودوري أبطال أوروبا ويوروبا ليغ والكأس السوبر أوروبيا، إضافة الى البطولة الملغاة كأس الكؤوس الأوروبية، والآن مونديال الأندية). كما بات ثالث ناد إنجليزي يحرز مونديال الأندية بعد مانشستر يونايتد وليفربول.



في المقابل، فشل بالميراس في مشاركته الثانية بعد 2021 بإحراز اللقب والسير على خطى مواطنيه كورينثيانز (2000 و2012) وساو باولو (2005) وانترناسيونال (2006).



وثأر تشلسي من خسارته نهائي 2012 أمام كورينثيانز البرازيلي 0-1، لكنه لن يحظى بالكثير من الوقت للاحتفال بهذا اللقب لأن عليه العودة سريعا الى استحقاقاته الأخرى محليا كانت أم قارية، حيث سيواجه نظيره ليل الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، قبل أن يخوض نهائي كأس الرابطة المحلية أمام ليفربول والدور الخامس من الكأس المحلية، حيث سيلعب في 4 مسابقات مختلفة في غضون 12 يوما.



وقال مدرب تشلسي الألماني توماس توخل: «أنت بحاجة الى الحظ لتسجل في نهاية المباراة. لكننا لم نستسلم أبدا. حاولنا وحاولنا مرة أخرى. لم نتوقف أبدا عن المحاولة وخاطرنا ولم نستسلم».



هذا، وقد فاز المدافع البرازيلي المخضرم تياغو سيلفا بلقب أفضل لاعب في مونديال الأندية بعد مساهمته في تتويج تشلسي باللقب، بينما ذهبت الكرة الفضية (المركز الثاني) لجناح بالميراس دودو، والكرة البرونزية (المركز الثالث) لزميله دانيلو.