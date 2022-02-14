توجت النرويجية مارتي أولسبو رويزيلاند الأحد بلقبها الأولمبي الثالث في الألعاب الشتوية بكين 2022، ودخل السويسري ماركو أودرمات عالم الكبار بفوزه بأول لقب أولمبي في مسيرته عندما أحرز المركز الأول في سباق التعرج الطويل.



بعد يومين من تتويجها في سباق السرعة (سبرينت) وأسبوع من فوزها في التتابع المختلط، أضافت رويزيلاند اللقب الأولمبي الثالث عندما أحرزت المركز الأول في سباق المطاردة (10 كلم) في مسابقة البياتلون بزمن 34:46.9 دقيقة.



ابتعدت رويزيلاند في المسابقة التي تتضمن الرماية وتزلج المسافات الطويلة، بفارق حوالي 30 ثانية عن مطاردتها الأولى السويدية إلفيرا أوبيرج في بداية السباق وأنهته بفارق أكثر من دقيقة ونصف، فيما عادت البرونزية لمواطنتها تيريل إيكهوف.



وهي المرة الرابعة التي تصعد فيها رويزيلاند على منصات التتويج في بكين بعد برونزية الفردي (15 كم)، وباتت قريبة من تحقيق غراند سلام رائع لأنها لاتزال تنافس على لقبي التتابع الأربعاء والانطلاق الجماعي (12.5 كم).