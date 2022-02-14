واصل ليڤربول ملاحقة المتصدر مان سيتي بعد فوزه على بيرنلي بهدف نظيف في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف اللقاء الوحيد أتى عبر فابينيو في الدقيقة 40، بالمباراة التي أقيمت على ملعب «تيرف مور». ورفع «الريدز» رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني، متأخرا بفارق 9 نقاط عن المتصدر «السيتي»، مع خوض ليڤربول مباراة أقل. وتعرض توتنهام للهزيمة على يد ولڤرهامبتون بهدفين نظيفين. وعلى ملعب «سانت جيمس بارك»، استمر نيوكاسل في الابتعاد عن صراع الهبوط بفوز هام على أستون ڤيلا بهدف نظيف حمل توقيع كيڤن تريبيير.

وانتزع وست هام المركز الرابع بتعادل صعب في الرمق الأخير مع مضيفه ليستر سيتي 2-2. وأصبح لـ«المطارق» 41 نقطة في المركز الرابع.

من جهة اخرى، أشاد الإسباني بيب ​غوارديولا​ مدرب مان سيتي بفوز فريقه على ​نوريتش سيتي​ 4-0، وقال: «قدمنا أداء جيدا بشكل عام وسجلنا أربعة أهداف، ونجد أنفسنا نحن بحاجة دائمة إلى حصد الكثير من النقاط، نحن نعرف منافسنا، ليڤربول أقرب منافس لنا ولن يخسروا الكثير من النقاط بسبب الجودة التي لديهم». كما أشاد ​غوارديولا​ بمهاجمه الإنجليزي رحيم سترلينغ الذي سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» في شباك نوريتش، وقال: «قدم سترلينغ مباراة رائعة لقد كان لاعبا مهما بشكل مذهل لنا في كل المواسم السابقة بعدد الأهداف والتمريرات الحاسمة التي يقدمها». وفيما يتعلق بالعلاقة التي تربطه بالدولي الجزائري رياض محرز، أكد غوارديولا أن محرز استثنائي.