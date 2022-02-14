حمد جابر العلي: دور مهم للصيانة في ارتقاء وتحسين مستوى الأداء في صفوف الجيوش الحديثة





قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي بجولة تفقدية صباح الأحد شملت عددا من وحدات الجيش الكويتي، وذلك في إطار زيارته الدورية التي يقوم بها لمتابعة سير العمل فيها، والاطلاع على تم إنجازه من مهام ضمن خطة العمل المعتمدة لها.

استهل العلي جولته بزيارة قيادة الصيانة والتزويد الفني التابعة لهيئة الإمداد والتموين، حيث كان في استقباله لدى وصوله معاون رئيس الأركان العامة لهيئة الإمداد والتموين اللواء الركن خالد بلال العبيدي وعدد من قيادات الهيئة، حيث استمع معاليه إلى إيجاز من آمر قيادة الصيانة والتزويد الفني العميد م.عثمان السعيد قدم فيه شرحا عن دور وواجبات القيادة في دعم ومساندة عموم وحدات الجيش والجهات الرسمية في البلاد، بالإضافة إلى طبيعة الأعمال التي يتم تنفيذها في المشاغل والورش الفنية التابعة لها.



وأكد الشيخ حمد جابر العلي خلال الزيارة على أهمية الدور الذي تشكله الصيانة في عملية الارتقاء وتحسين مستوى الأداء في صفوف الجيوش الحديثة، كونها تمثل العصب والعمود الفقري في جاهزيتها واستعدادها وتحقيق الاستدامة لعمل الآليات والمعدات والأسلحة والتجهيزات التي تملكها، وزيادة عمرها الافتراضي وتجنب الخسائر التي تتكبدها القوات المسلحة في حال تعطلها، كما أنها تسهم في المحافظة على المال العام من خلال حسن الادارة والمتابعة لأعمال الصيانة بكافة أشكالها وأنواعها.



وأشاد وزير الدفاع في ختام زيارته بكفاءة وقدرة أبناء الوطن من الحرفيين والفنيين من منتسبي قيادة الصيانة والتزويد الفني، الذين يواصلون العمل بسواعدهم على مدار الساعة، بعزم لا يلين، وبعطاء لا ينضب، وبنفوس يملؤها الحب والوفاء والولاء لخدمة هذا البلد المعطاء والإسهام في تحقيق تقدمه وتطوره وازدهاره.



بعد ذلك، انتقل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع لزيارة ميادين الرماية والفروسية التابعة للاتحاد الرياضي العسكري، وكان في استقباله لدى وصوله مدير الاتحاد الرياضي العسكري العميد الركن خليل الكندري وعدد من ضباط الاتحاد، حيث استمع خلال الزيارة إلى شرح تضمن آخر ما تم وضعه من برامج تدريبية لاعداد وتأهيل فرسان ورماة الجيش الكويتي، بالإضافة إلى استعراض نتائج مشاركاتهم في البطولات والمسابقات المحلية، كما اطلع على الأعمال التي يتم تنفيذها في ميادين الرماية والفروسية، والتي تهدف إلى تفعيل وتكثيف الأنشطة الرياضية لمنتسبي الجيش الكويتي وعائلاتهم.



وقد أثنى الشيخ حمد جابر العلي على الجهود التي يقوم بها الاتحاد الرياضي العسكري في العمل على إعادة غالبية المسابقات والأنشطة الرياضية العسكرية الجماعية والفردية، والتي تسهم بدورها في تعزيز أجواء التحدي والمنافسة الشريفة بين عموم وحدات الجيش الكويتي، كما عبر عن سعادته وفخره بالمستوى المتطور والمتميز لرماة وفرسان قواتنا المسلحة، الذين أثبتوا قدرتهم على حصد المراتب المتقدمة ورفع راية الوطن عالية خفاقة في العديد من البطولات والمنافسات المحلية والخارجية، مؤكدا حرص وزارة الدفاع على تشجيع أبنائها الرياضيين وتوفير كافة أشكال الدعم والمساندة لهم.



بدوره، عبر مدير الاتحاد الرياضي العسكري العميد الركن خليل الكندري عن شكره وتقديره والرياضيين العسكريين للدعم والتشجيع الذي يحظون به من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والتوجيهات المتواصلة والمتابعة الدائمة لسعادة رئيس الأركان العامة للجيش، وسعادة نائب رئيس الأركان، والتي كان لها الاثر الكبير في عملية تأهيل الميادين والصالات والمراكز الرياضية، وتنظيم مختلف البطولات والمسابقات الرياضية للعسكريين وأبنائهم.



وفي ختام زيارته، دعا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع منتسبي الاتحاد الرياضي العسكري إلى مواصلة العمل والعطاء ووضع الخطط والبرامج التدريبية الرياضية التي تسهم في محافظة الرياضيين العسكريين على مستوى لياقتهم البدنية، وجاهزيتهم لخوض غمار المنافسات وحصد الألقاب والبطولات وتحقيق الإنجازات التي تعكس مكانة وقدرة الرياضيين العسكريين من منتسبي الجيش الكويتي.

حضر الزيارة وكيل وزارة الدفاع المساعد لهندسة المنشآت العسكرية بالتكليف عامر النسيم.