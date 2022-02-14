حنان عبد المعبود - عبدالكريم العبدالله

قررت وزارة الصحة، السماح للعاملين بالوزارة التمتع بالاجازات الدورية اعتباراً من اليوم، على أن يقوم المسؤول المباشر المختص بتنسيق الاجازات بحيث لا تزيد نسبة المتمتعين بها عن 10% من القوى العاملة.

وجاء في التعميم ما يلي: انطلاقا من حرص الوزارة على حسن تنظيم العمل وتقديم أفضل الخدمات الصحية، ونظرا لمستجدات الوضع الصحي الوبائي وتداعيات فيروس كورونا. وبناء على مقتضيات مصلحة العمل، فقد تقرر السماح للعاملين بوزارة الصحة التمتع بالإجازات الدورية اعتبارا من تاريخ 2022/2/13 وعلى أن يقوم المسئول المباشر المختص بتنسيق تلك الإجازات بحيث لا تزيد نسبة المتمتعين بها عن 10% من القوي العاملة وبما لا يؤثر على سير العمل .