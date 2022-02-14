حنان عبد المعبود

دعا رئيس رابطة أطباء الجلد الكويتية د. محمد العتيبي، أطباء الجلد في القطاعين الحكومي والأهلي للانضمام إلى رابطة الجلد، مبينا أن الانضمام بالمجان دون مقابل، ومشيرا الى أن الطبيب سيستفيد من التسجيل بالعديد من المميزات التي سيتمتع بها من تطوير مهاراته العلمية من خلال المشاركة في الندوات والمؤتمر التي ستنظمها الرابطة خلال الفترة المقبلة.

وأعلن العتيبي أن رابطة أطباء الجلد الكويتية بصدد تنظيم العديد من الفعاليات خلال الفترة المقبلة منها الطبية والاجتماعية والترفيهية لمنتسبي الرابطة، ونوه أن الرابطة دشّنت عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني https://kuwaitderma.org/.