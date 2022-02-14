قال جيمس هيبي وزير الدولة بوزارة الدفاع البريطانية اليوم الاثنين، إن بريطانيا ستدعم أي قرار تتخذه أوكرانيا بشأن مساعيها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال لشبكة سكاي: "إذا قررت أوكرانيا أنها ستعرض عدم الانضمام إلى الحلف، فإننا ندعم ذلك وهذا أمر يقرره الأوكرانيون" وذلك ردا على سؤال حول تصريحات للسفير الأوكراني في لندن قال فيها إن بلاده قد تتخلى عن سعيها للانضمام لحلف شمال الأطلسي لتجنب حرب مع روسيا.

وأضاف هيبي "وبالمثل إذا أرادت أوكرانيا التمسك بموقفها وقالت إنها ترغب في الانضمام إلى الحلف في المستقبل فسنؤيد ذلك أيضا لأن هذا هو ما تعنيه السيادة وهذا ما نسانده".

وقال متحدث باسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن مساعي الانضمام لحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي منصوص عليها في دستور البلاد وستظل أولوية مطلقة.



