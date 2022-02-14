بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين عبر فيها سموه عن خالص تهانيه وصادق تمنياته بمناسبة الذكرى الواحدة والعشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني في مملكة البحرين مشيدا سموه في هذه المناسبة بما حققه البلد الشقيق في عهد جلالته الميمون من إنجازات تنموية بارزة على صعيد مساره الحضاري وسائلا سموه المولى تعالى أن يديم على جلالته موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لمملكة البحرين الشقيقة المزيد مما تتطلع إليه من تقدم ورقي وازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسب الذكرى الواحدة والعشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني في مملكة البحرين مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يديم على جلالته وافر الصحة والعافية وأن يحقق للبلد الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لجلالته.

بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.