قال النائب د.عبد الله الطريجي، أنه وفي ظل الشكاوى المتكررة من المواطنات بشأن عدم توفر غرف شاغرة في مستشفى الولادة (منطقة الصباح الصحية)، فقد وجهت سؤالا إلى وزير الصحة د.خالد السعيد أطلب فيه عدد الغرف الخصوصية المتوفرة والمتاحة في مستشفى الولادة،وعدد المواطنات والوافدات ممن دخلن المستشفى خلال السنتين الماضيتين مع بيان اعداد الدخول شهرياً لكليهما.

وأضاف طلبت معرفة عدد الوافدات ممن دخلن مستشفى الولادة عبر تأشيرات الزيارة خلال السنتين الماضيتين، وآلية الحصول على الغرف، ورسوم الخدمة المطلوبة للمواطنات والوافدات، وعدد الايام المتاحة للمبيت في المستشفى لحالات الولادة الطبيعية والقيصرية، مع تزويدي بنسخة من آخر الاسعار التي تم تحديدها من قبل وزارة الصحة لكل حالة .