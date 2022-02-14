قال سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين، إن المحادثات النووية الجارية في فيينا لم تصل إلى طريق مسدود.

لكنه أضاف في مؤتمر صحافي في طهران، أن القضايا الرئيسية تحتاج إلى قرارات سياسية من الغرب.

وتابع قائلا إن طهران اتخذت بالفعل قرارها السياسي بالبقاء في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بعدما انسحبت منه واشنطن في 2018.

واستؤنفت المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأسبوع الماضي بعد توقف لعشرة أيام. وقال مندوبون إن المحادثات أحرزت تقدما محدودا منذ استئنافها في نوفمبر تشرين الثاني بعد توقف خمسة أشهر.

وقال خطيب زاده "لم نصل إلى طريق مسدود في فيينا. المفاوضات جارية كما في السابق، ويجري تبادل الآراء بين المندوبين".

وأضاف "ما يحدث الآن في المحادثات هو استكمال النقاط المهمة والحرجة. بعدنا عن التوصل إلى اتفاق يعتمد على إرادة الجانب الغربي".

وقال "إذا استجابت الولايات المتحدة وأوروبا لإيران اليوم- في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)- يمكننا أن نعلن غدا في فيينا أننا توصلنا لاتفاق".

جاء تقييم خطيب زاده بعد ساعات من قول علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن الوطني في إيران إن إحراز تقدم في المحادثات "يصبح أكثر صعوبة في كل لحظة ... بينما’ تتظاهر’ الأطراف الغربية بطرح مبادرات لتجنب التزاماتها".

من ناحية أخرى، قال خطيب زاده إن اتفاقا لمبادلة السجناء مع الولايات المتحدة مطروح على جدول الأعمال بالتوازي مع المحادثات النووية في فيينا.

وأضاف "لكن يبدو أن الولايات المتحدة لم تتخذ قرارا بشأن هذه القضية. ربما تنتظر نتائج المحادثات".

واعتقلت إيران في السنوات الأخيرة العشرات من مزدوجي الجنسية، ومنهم عدد من الأمريكيين، في اتهامات أغلبها بالتجسس، وتتهم واشنطن باحتجاز مواطنين إيرانيين لانتهاكهم العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة عليها.

ويتهم نشطاء في الدفاع عن حقوق الإنسان إيران بمحاولة استغلال الاعتقالات لكسب تنازلات من دول أخرى. وتنفي إيران ذلك.



