مريم بندق

تترقب الأنظار جلسة مجلس الوزراء اليوم انتظارا لإعطاء التوجيهات على توصية مرفوعة من مجلس الأمة للموافقة على رفع القيود الفورية على غير متلقي اللقاح والاكتفاء بفحص "PCR " للسماح لهم بدخول الأفنيوز و مجمع 360 والبوليفارد واي مجمعات أخرى تزيد مساحتها عن 6000 متر مربع وذلك قبل عطلة الأعياد الوطنية التي تبدأ بعد 9 أيام .

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" ان حسم القرار اليوم بالموافقة يمهد لتمكينهم من شراء احتياجاتهم وتحريك عجلة السوق واشراكهم في أفراح العيد الوطني ويوم التحرير.

وعبرت مصادر أخرى عن كل الأمل في اعتبار الشخص الحاصل على جرعتين متحصنا وعدم طلب فحص "PCR " منه.