وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين، برئاسة اسامة العتيبى على إضافة مادة في لائحة البناء تلزم المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة بإنشاء حضانات داخل مبانيها.

واشار المجلس انه يجب ان يزيد عدد العاملات بتلك المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة على 50 عاملة أو ان يتجاوز عدد العاملين بها 200 عامل لإنشاء دور حضانة لها.

واستخدم المجلس المادة 25 ضد اعتراضات وزيرة الدولة لشؤون البلدية فيما يتعلق بكتاب الأعضاء في شأن وقف مؤقت لتراخيص الاستثمار في الأندية والإتحادات واللجان الأولمبية وإعادة دراسة القرار الخاص بأنشطة الإتحادات التجارية بنسبة 50‎ بالمئة.

ووافق المجلس على تخصيص أراض لنواد مستقلة تمارس أنشطة مختلفة للمدن الإسكانية الحديثة بينما رفض طلب تخصيص حديقة أبو الحصانية لوزارة الداخلية لنادي ضباط الشرطة.

ووافق على إلزام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تصميم وتنفيذ مضمار للمشي ضمن الحدائق العامة كما وافق على إضافة نسبة تجارية لمشروع مسلخ العاصمة وسوق الماشية لإقامة عيادة طبية.