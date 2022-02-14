دعا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور اليوم الاثنين، أبناءه وبناته خريجين أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية الى ضرورة تطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة والتعامل الراقي مع الجمهور.

جاء ذلك في كلمة للشيخ أحمد الصباح بمناسبة حفل تخريج الدفعة 30 من طلبة ضباط الاختصاص بكلية الشرطة والدفعة 12 من طالبات معهد الشرطة النسائية والدورة ال4 لوكيل اول ضابط الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المرشحين للترقية الى رتبة ملازم تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد.

ونقل وزير الداخلية للخريجين والخريجات تهنئة وتبريكات القيادة السياسية العليا ممثلة بحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

وأعرب الشيخ احمد عن تهنئته للخريجين بإلتحاقهم في السلك العسكري وانضمامهم إلى زملائهم في المؤسسة الأمنية ليكونوا صفا واحدا في حماية أمن الوطن والمواطنين متمنيا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية.

وأشاد بجميع العاملين في قطاع التعليم والتدريب من قادة وضباط وضباط صف ومعلمين وإداريين على إخلاصهم وتفانيهم بالعمل لاعداد وتأهيل هذه الكوكبة الجديدة.

ودعا الله عز وجل أن يحفظ الكويت في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما.

من جانبه اكد مدير عام أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية اللواء ناصر بورسلي في كلمة مماثله ان تخريج هذه الكوكبة هو ثمرة تخطيط استراتيجي معد سلفا لتحقيق المنظومة الأمنية المتكاملة والتي قوامها الإخلاص والولاء والانتماء والعطاء لوطننا الغالي الكويت متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية المقبلة.

يذكر ان عدد الدفعة (30) من طلبة الاختصاص بكلية الشرطة بلغ 292 خريجا منهم 7 طلاب من حرس مجلس الامة وطالبان من البحرين و3 طلاب من الاردن في حين بلغ عدد الدفعة (12) من طالبات معهد الشرطة النسائية 46 خريجة فيما بلغ عدد الدورة ال4 لوكيل أول ضابط الحاصلين على شهادة الثانوية العامة لترقيتهم إلى رتبة ملازم 376 خريجا.