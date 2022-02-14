استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، بدار يمامة اليوم، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

كما استقبل سموه بدار يمامة اليوم وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل سموه بدار يمامة اليوم وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر المحمد الصباح.