الفسيخ طبق شعبي مصري معروف من السمك المملح عادة ما يكون ضيفا على التجمعات العائلية في مناسبات مثل شم النسيم، لكن هذا المطعم في المنصورة ألبس الفسيخ حلة أنيقة وأعاد تقديمه، إذ يقدم لمرتاديه برجر الفسيخ بالذهب.

يحضر الفسيخ كطبق تقليدي من السمك البوري المملح وهي أسماك بحرية متاحة في البحرين المتوسط والأحمر في مصر.

وخلال عطلة شم النسيم اعتاد المصريون على أكل الفسيخ مع وجبة مكونة أيضا من البيض المسلوق والبصل الأخضر والخس. لكن عمر مكرم البالغ من العمر 30 عاما يقدمه بشكل مختلف في مطعمه الذي يحمل اسم (فسخانستا) في مدينة المنصورة في دلتا مصر.

ويقول مكرم صاحب محلات فسخانستا وصاحب الفكرة عن إضافة الذهب إنه حذا في ذلك حذو مطاعم في إسطنبول ودبي تقوم بتلك اللمسة لتضيف لقيمة الطبق "والله إحنا ضفنا خام الدهب عيار 24 لمنتجات الأسماك المملحة عموما أو للفسيخ خصوصا ده عشان نعلي قيمة الأسماك المملحة أو نعلي قيمة الفسيخ في مصر. زي ما مثلا تركيا بتعلي قيمة شريحة الاستيك (اللحم) عندهم بيضيفوا لها خام الدهب عيار 24. تركيا أو دبي بيضيفوا خام الدهب عيار 24 لشريحة الاستيك.. فاحنا ضيفنا الخام للفسيخ عشان نعلي قيمته لأنه أكلة شعبية بقالها أكتر من 7000 سنة".

ورغم هذا التاريخ الطويل، لا يمانع زبائن المطعم في أن يجربوا تلك الطريقة الجديدة في تقديمه ويقول هشام علي السيد عن تجربته هناك "أنا عمري ما جربت الفسيخ قبل كده. جماعة صحابي نصحوني إني آجي هنا وأجربه. بس أنا ما بحبش الفسيخ عشان فيه زفارة وما بعرفش أقشره.. بس جيت هنا لاقيته برجر! نفس ساندويتشات البرجر العادية بس بصراحة تحفة و طعمه جميل".

ويتراوح سعر الشطيرة الواحدة بين 60 و120 جنيها مصريا (3.8 و7.6 دولار).

ويعتقد أن الفسيخ يعود تاريخه إلى مصر القديمة إذ خزن المصريون القدماء السمك المملح ليتسنى إبقاؤه لفترة أطول خاصة في أوقات الجفاف. ويقال إن الطريقة التي يحفظ بها متناقلة عبر الأجيال.