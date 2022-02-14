أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية الأحد أول إذاعة إخبارية في المملكة بالتزامن مع اليوم العالمي للإذاعة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الرئيس التنفيذي للهيئة محمد بن فهد الحارثي، دشن بالتزامن مع الاحتفالية، انطلاق (إذاعة الإخبارية) التي تعد الأولى من نوعها في المملكة.

وتحفل قائمة إذاعة الإخبارية (الفرع الإذاعي من قناة الإخبارية) بعدد من التغطيات الإخبارية المتنوعة والمتجددة، حرصا على إشباع النهم الإخباري للمتلقي، وفقا للوكالة.

وقال الحارثي "إن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الهيئة نحو توزيع الخطاب الإعلامي عبر جميع المنصات والتحول نحو الإعلام المتخصص لتلبية رغبات شرائح المجتمع".

وأشار إلى أن "الاهتمام بإطلاق الإذاعة يأتي مواكبا للتغيرات المتسارعة التي تشهدها المملكة على الأصعدة كافة، مما يجعل هناك ضرورة ملحة لإشباع نهم الباحثين عن المعلومات الجديدة سياسيا ورياضيا واقتصاديا.

وسيكون البث المبدئي لإذاعة الإخبارية في ثلاث مناطق من خلال موجة (إف إم)، وهي الرياض وجدة والدمام.

وأعلنت (قناة الإخبارية) السعودية عن تقديم (إذاعة الإخبارية) في انطلاقتها لفترات إخبارية متنوعة تشتمل على نشرات ومواجيز إخبارية محدثة بالإضافة إلى قصص إخبارية تغطي كافة القضايا التي تهم المجتمع بالإضافة إلى أبرز الأحداث الدولية العاجلة.