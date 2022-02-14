أعلنت وزارة الزراعة المكسيكية أن الولايات المتحدة حظرت بشكل مؤقت واردات فاكهة الأفوكادو من المكسيك بعد أن تلقى أحد المفتشين الزراعيين الأمريكيين بولاية ميتشواكان تهديدات عبر الهاتف.

وقالت الوزارة في بيان إن قرار حظر الاستيراد تزامن مع نهائي السوبر بول، وهو الحدث الذي يقوم فيه عادة عدد كبير من الأشخاص في الولايات المتحدة بتحضير سلطة الجواكامولي.

وتعاني ولاية ميتشواكان، وهي الولاية المكسيكية الوحيدة الحائزة على تراخيص كاملة من السلطات الأمريكية لتصدير الأفوكادو، من انتشار العنف على أيدي العصابات المتورطة في تهريب المخدرات والخطف .

وقد أرسلت الحكومة المكسيكية نحو ألف جندي إلى ولاية ميتشواكان خلال الأسبوع الماضي للتصدي لأعمال العنف هناك.

وفي غضون الأسابيع الستة الماضية، صدر المنتجون في ولاية ميتشواكان 135 ألف طن من الأفوكادو إلى الولايات المتحدة، وذلك وفقا لإحصاءات وزارة الزراعة المكسيكية.

ويجري حصاد حوالي مليون ونصف طن من الأفوكادو سنويا في المكسيك.