احتفلت متاحف مصرية بعيد الحب، الذي يوافق الرابع عشر من شهر شباط/فبراير في كل عام، بتسليط الضوء على عدد من القطع الأثرية التي تعبر عن مفهوم الحب في الحضارة المصرية.

وذكرت وزارة السياحة والآثار المصرية، في بيان حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه اليوم، أن متحف الاسكندرية القومي عرض دعوة زفاف الملك فاروق والملكة فريدة، والتي يتم إهداؤها إلى كبار المدعوين لدعوتهم لحضور الزفاف الملكي. وتعرض هذه القطعة لأول مرة، وهي عبارة عن دبوس مطلي بالذهب وتتوسطه صورة للملك فاروق الأول والملكة فريدة يعلوها التاج الملكي ويحمل تاريخ 20 كانون الثاني/يناير .1938

وعرض متحف شرم الشيخ صندوقا للدهان العطري يرجع لعصر الأسرة الـ 19 من الدولة الحديثة، ويحتوي على ثمانية أوان للعطر كتب اسم كل منها على الغطاء الخارجي للإناء.

وعرض متحف الغردقة تمثالا مزدوجا من الحجر الجيري للمعبود أوزير وزوجته المعبودة إيزيس وهي تحتضن زوجها وهو جالس على كرسي العرش. ويرجع التمثال إلى عصر الانتقال الثالث، وتعد المعبودة إيزيس أيقونة الحب والتضحية في الحضارة المصرية القديمة.

وعرض متحف مطار القاهرة الدولي 3، مرآة مستديرة من البرونز، والتي كانت من مخصصات آلهة الحب والجمال مثل أفروديت وحتحور.

وفي متحف سوهاج/جنوبي القاهرة/ القومي، تم عرض تمثال من الحجر الرملي من عصر الدولة الحديثة، لرجل وزوجته جالسين، والسيدة تضع يدها خلف ظهر زوجها، ما يشير إلى الدعم والحب من الزوجة لزوجها.

يُذكر أن آثار مصر القديمة من معابد ومقابر غنية بالعديد من النقوش والرسوم التي تظهر معرفة قدماء المصريين للحب، وتعبيرهم عنه من خلال تبادل الورود وقصائد الحب بين الأزواج والعشاق. كما عرفت بعض الأعياد بأنها كانت مواسم للخطبة والزواج، وتم نقش تفاصيلها على جدران معبد الأقصر الفرعوني.