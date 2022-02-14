تراجعت أسعار الذهب مع صعود الدولار الأمريكي، لكن المخاوف من الصراع بين روسيا وأوكرانيا حدت من خسائر المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا وأبقت مستثمري البلاديوم في حالة قلق.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1855.86 دولار للأوقية بحلول الساعة 1030 بتوقيت جرينتش. كانت الأسعار قد سجلت يوم الجمعة أكبر مكاسب منذ منتصف أكتوبر تشرين الأول ووصلت إلى أعلى مستوى منذ 19 نوفمبر تشرين الثاني عند 1865.15 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6 بالمئة إلى 1853.70 دولار.

وارتفع الدولار 0.2 بالمئة كما صعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مما رفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

في غضون ذلك، ارتفع البلاديوم الذي يستخدم في صناعة السيارات 0.2 بالمئة إلى 2310.31 دولار للأوقية، بعد أن كان قد وصل إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر تقريبا في 31 يناير كانون الثاني.

وصعد سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 23.69 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1021.93 دولار.